Las picadas calientan la noche con la última fecha de la Triple V, en Centenario

Este viernes, el autódromo de Centenario será escenario de la tercera y última fecha de la Triple V, el evento especial de picadas que se disputó durante tres viernes consecutivos y que se transformó en el verdadero boom del verano en la región. Luego de dos jornadas que fueron un rotundo éxito, tanto por la gran convocatoria de público como por la destacada cantidad de participantes, la expectativa es enorme para este cierre, donde se definirán los campeones de cada una de las categorías.

Organizada por Speed Races Centenario, la Triple V reunió a los principales exponentes de las picadas en autos y motos, con parques numerosos y un espectáculo que se consolidó rápidamente como uno de los grandes atractivos del verano en Centenario. Las primeras dos fechas marcaron récords de inscriptos y confirmaron el gran presente de la disciplina en la región.

El cierre de la noche será con las finales las divisiones de autos.

Para esta última fecha, ya se vendieron más de 100 entradas anticipadas, mientras que el parque confirmado alcanza los 105 preinscriptos entre autos y motos, números que anticipan un cierre a la altura de lo vivido en las jornadas anteriores.

La actividad del viernes comenzará desde las 18 con la apertura de puertas. A las 19, comienzan las pruebas libres y competencias de motos, mientras que los autos comenzarán a partir de las 21:30.

El precio de las entradas 15.000 pesos es el valor de la general. La VIP, con acceso a pusta, cuesta 25.000

Principales posiciones del campeonato

Clase 1: Omar Fuentes, 31 puntos; Marco Santoianni, 27; Maxi Santillán, 14

Clase 2: Omar Castillo, 27; Mauro Pardo, 27; Pablo Tondini, 16

Clase 3: Pablo Andrián, 31; José Esparza, 23; Franco Castillo, 18

Clase 4: Leandro Márquez, 23; Exequiel Airoldi, 18; Rodolfo Pavom, 16

Fuerza Libre Delantera: Luciano Ghio, 24; Emanuel Gancedo, 18; Rodrigo Narcisi, 18

Top Libre Autos: Alejandro Sepúlveda, 29; Nicolás Bacon, 24; Emanuel Gancedo, 18

Motos 1: Eduardo Mercado, 25; Darío Fuentealba, 24; Giuliana Pino, 24

Motos 2: Joaquín Villagrán, 31; Nicolás Martín, 18; Miguel Ángel Ponce, 13

Motos 3: Tomás Ayoso, 19; Agustín Fernández, 18; Joaquín Hidalgo, 18

Motos 4: Nicolás Soto, 31; Tomás Ayoso, 19; Santino Soria, 13

Con campeonatos abiertos y definiciones ajustadas, el cierre de la Triple V promete una noche cargada de emoción, aceleración y espectáculo, ratificando que las picadas de los viernes son el gran fenómeno del verano en el autódromo de Centenario.