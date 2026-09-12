Gran clasificación de Franco Colapinto en Madring: largará 9° en el Gran Premio de España

Franco Colapinto tuvo una gran clasificación en Madring y largará en la 9° posición en el Gran Premio de España. El argentino logró avanzar a Q3 por segunda fecha consecutiva, le ganó a su compañero Gasly (14°) y a los dos Racing Bulls, rivales directos en la clasificación de equipos.

El más rápido de la clasificación fue Lando Norris (McLaren), que marcó 1:31.824 y dio la sorpresa superando a Kimi Antonelli (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull), que saldrán 2° y 3° respectivamente.

En el inicio de la Qualy, el argentino tuvo un buen intento con neumáticos blandos: 1:34.350. En el cierre, mejoró su registro (1:33.963), que lo ubicó en la 9° posición para pasar tranquilo a la siguiente etapa de la clasificación. Fue dos décimas más rápido que Gasly (11°).

Vuelta inmejorable y pasaje a la última etapa de la Qualy

Ya en la Q2, Colapinto no pudo completar su primer giro por un error en «La Monumental», la curva más llamativa del circuito de Madring por la gran inclinación que posee. El piloto de Alpine casi se va contra el muro, pero pudo evitar de gran manera el choque. Por esta situación, hubo bandera amarilla aunque tuvo una corta duración.

La Monumental is not the place you want oversteer… 🫨 Thankfully, Franco Colapinto saved this moment! 💨 #F1 #SpanishGP https://t.co/TFlZLI71cM — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

Solo pudo completar una vuelta y lo hizo de gran manera: 1:33.038 para meterse en Q3 en el 8° lugar, para superar nuevamente a los Racing Bulls, a Piastri y a su compañero Gasly. Franco fue siete décimas más rápido que el francés, que no pudo avanzar y largará 14° en Madrid.

¡¡ENORME FRANCO, ENORME!! Colapinto hizo un vueltón sobre el final de la segunda tanda clasificatoria y se metió a ¡Q3! en Madring. 🇫🇷✖️ Gasly no logró avanzar 📺 #SpanishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium https://t.co/iu1ddU3oAW September 12, 2026

De esta forma, el argentino se metió a la última etapa de clasificación por segunda fecha consecutiva y por cuarta vez en la temporada, demostrando su gran nivel y un auto que mejoró considerablemente con las actualizaciones.

En la última etapa de la Qualy, Colapinto tuvo un primer intento positivo (1:33.389), que lo dejó en la 9° posición momentáneamente. En su última vuelta, mejoró su tiempo (1:32.903), pero su ubicación no se modificó. De igual manera, fue «el más rápido del resto» y nuevamente superó a Lindbland, piloto de Racing Bulls y rival directo de Franco.

Con su gran clasificación, el argentino ya sabe que saldrá en zona de puntos y su objetivo será terminar lo más arriba posible, en un circuito que no tiene muchos lugares de adelantamiento. Este domingo, la carrera será a las 10:00 (hora Argentina) y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+.