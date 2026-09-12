Debut soñado de la roquense Narela Jensen en la Selección Argentina Sub 15

La roquense Narela Jensen tuvo un inmejorable debut con la Selección Argentina. La futbolista surgida en Noroeste vistió por primera vez la camiseta albiceleste en la Sub 15 y se despachó con un doblete en la victoria 3-0 sobre Uruguay en la 1° fecha de Liga Evolución de CONMEBOL.

Jensen fue titular y disputó 75 minutos. El marcador se abrió gracias al gol de Josefina Galarza a los 14 minutos de la primera parte. Luego, apareció el protagonismo de la rionegrina. Tras un centro desde la derecha, Jensen tuvo un gran cabezazo que pegó en el travesaño y en el rebote marcó de derecha el 2-0 a los 30′.

Luego, la delantera volvió a aparecer en el complemento. A los 75 minutos, Jensen anticipó a la defensa tras un rebote largo de la arquera uruguaya y anotó el definitivo 3-0. En su primera experiencia internacional, Narela comenzó con el pie derecho y buscará seguir convirtiendo con la camiseta albiceleste.

La Selección Argentina jugará nuevamente el próximo domingo ante Bolivia desde las 19:00. La tercera fecha será el martes ante Chile (19:40) y cerrará la zona contra Paraguay el jueves (19:40). El primero de la zona avanzará a la gran final contra el líder del otro grupo. Toda la competencia se puede seguir a través de Youtube.

La historia de Narela: del Mundialito a la Selección

Narela Jansen está disputando su primer torneo oficial con la Selección Argentina Sub 15. En junio, le llegó la convocatoria para entrenarse con la Sub 17 y ahora ya infla las redes con la camiseta albiceleste.

La historia de Narela comenzó en Roca. Como muchas niñas apasionadas por el fútbol, dio sus primeros pasos en una escuelita junto a sus hermanos. Más adelante, impulsada por el acompañamiento de su madre decidió sumarse a un equipo femenino en Noroeste, donde empezó a construir su camino.

En marzo de 2025 tuvo una actuación destacada en el Mundialito Infantil de Fútbol Femenino organizado por Deportivo Roca. Consciente de que habría captadores de talentos observando el certamen, brilló junto a su equipo y llamó la atención de Banfield, que poco después le ofreció incorporarse a sus divisiones formativas. Desde su llegada al club del sur bonaerense se ganó un lugar en su categoría y hoy compite en el Torneo de Juveniles de AFA.

Su crecimiento no se detuvo allí. Tras el Mundialito, fue convocada a la selección femenina de Río Negro para disputar los Juegos Patagónicos (EPADE) en La Pampa, donde el combinado provincial se consagró campeón.