Las topadoras, frente a frente: Alcaraz y Sinner definen el título en el MS de Montecarlo

El italiano y el español tienen una cita de aquellas en el Principado. Charly defiende la corona y el italiano quiere sacarle el 1. (AFP)

Carlos Alcaraz ha sido capaz de repartir, prácticamente a partes iguales, las más de 300 victorias que ha cosechado a lo largo de su joven carrera entre todas las superficies. Pero su dominio en tierra batida en los tiempos más recientes es indiscutible. Tanto es así que el N° 1 del rankings se ha presentado en la final en sus últimos siete torneos.

Charly es el nuevo rey de la tierra batida. (AFP)

Este sábado en el Masters de Montecarlo volvió a abrirse paso en el partido por el título, después de batir al local Valentin Vacherot por 6-4, 6-4, en una hora y 24 minutos. De esta forma, el murciano podrá defender la corona que conquistó el año pasado en el Principado y será la final soñada, porque en el turno anteior, Jannik Sinner, N° 2 del planeta, terminó con las ilusiones de Alexander Zverev por un claro 6-1, 6-4, en una hora y 22 minutos.

El italiano va por todo: el título y el N° 1 del planeta. (AFP)

Así, de manera categórica, las topadoras del tenis mundial van por la gloria en uno de los clásicos previos a Roland Garros. Así como el español defiende el título, el italiano sabe que está en racha y que lleva 21 partidos consecutivos sin perder en los torneos de esta categoría.

Alcaraz: «Va a ser muy especial, con el N° 1 en juego»

“Estoy muy contento con haber ganado este complicado partido frente a Valentin”, reveló Alcaraz. “Está haciendo un gran tenis, con mucha confianza ahora mismo, jugando en casa. Era muy duro ganarle, pero estoy muy emocionado con mi primer duelo ante Sinner en 2026”, agregó.

Vacherot hizo un gran torneo, pero no tuvo chances ante Alcaraz. (AFP)

“Creo es la posición soñada por cualquiera. Estoy peleando por un segundo título en Montecarlo; él está peleando por el primero”, señaló Alcaraz sobre la final del domingo. “Va a ser muy especial. Con el N° 1 del mundo en juego, hará que mañana sea aún más especial”, cerró el español, quien se convirtió en el tercer jugador que logra diez finales ATP Masters antes de cumplir los 23 años, después de Rafael Nadal (20) y Novak Djokovic (11).

Sinner: «No tengo nada que perder»

“Estoy muy contento. Llegamos aquí para tener un contacto con la tierra batida y ahora estar en una final significa mucho para mí”, reconoció Sinner. “Obviamente, cada partido, cada día es diferente, así que estoy muy contento con mi actuación de hoy. Me sentí muy sólido desde el principio. Cuando te pones con break de ventaja, cambia la dinámica del partido, así que estoy muy contento y veremos qué pasa en la final”, siguió el italiano.

Sinner sacó a Zverev en 82 minutos. Llega en un gran nivel a la final. (AFP)

De cara a la final de mañana afirmó: «No tengo nada que perder. Venir aquí y llegar a la final significa mucho, así que intentaré darlo todo en el último día. Ahora lo más importante es descansar. Hice una buena actuación hoy, y mañana será duro”.