Lautaro llegó al país para la despedida de Messi: «Es una triste noticia, pero disfrutamos el legado que nos dejó»

De a poco van llegando los jugadores argentinos al país para los amistosos FIFA de los próximos días.

De a poco comienzan a llegar al país los jugadores de la Selección Argentina de cara a los encuentros amistosos FIFA que afrontará el combinado albiceleste en septiembre y octubre; gira que marcará la despedida absoluta de Lionel Messi del equipo albiceleste.

Uno de los primeros en arribar a Ezeiza esta mañana fue el delantero Lautaro Martínez, quien le dedicó unas sentidas palabras al astro argentino: «Lo imaginábamos (su retiro) por lo que decía, una triste noticia, pero al final disfrutamos siempre lo que Leo nos dio, el legado que nos dejó«.

El Toro, que viene de ser la gran figura en empate de su equipo ante Roma el pasado fin de semana, aseguró que el partido del 6 de octubre (contre Benín, en el Estadio Monumental) «va a ser una verdadera fiesta» y que lo único que le diría a Messi es «Gracias».

"UNA TRISTE NOTICIA PERO AL FINAL DISFRUTAMOS SIEMPRE LO QUE LEO NOS DIO Y EL LEGADO QUE NOS DEJÓ". En su arriba a Argentina, Lautaro Martínez se refirió al retiro de Leo Messi de la Selección.



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Otro de los que arribó temprano al país para sumarse al seleccionado de cara a los amistosos fue el defensor Nicolás Tagliafico, que además de hablar del «10» aseguró que está en su última etapa como jugador de la Selección Argentina.

“Va a ser duro, pero hay que asimilarlo«, expresó el lateral del Olympique de Marsella de Francia. Y agregó: «Estoy en mi última etapa, tratando de disfrutar al máximo posible cada partido porque nunca se sabe cuando termina.»

El encuentro previsto para el 6 de octubre frente a Benín, tercero de los encuentros amistosos, será uno de los momentos más esperados de la convocatoria. Más allá del resultado, la jornada estará atravesada por los homenajes y por el reconocimiento a la trayectoria de La Pulga con la albiceleste. Un antes y después para la historia del fútbol argentino.