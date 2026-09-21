«Ahorros en bitcoins»: Manuel Adorni declaró ocho billeteras virtuales para justificar sus bienes y viajes de lujo

El exjefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, quemó sus últimos cartuchos en los tribunales de Comodoro Py con una estrategia contable inédita. Este lunes presentó un escrito de 78 carillas ante el juez Ariel Lijo donde niega el presunto enriquecimiento ilícito.

¿Su coartada para justificar la circulación de cientos de miles de dólares en efectivo? Ganancias históricas provenientes de la liquidación de Bitcoin.

La presentación, que lleva la firma de su abogado defensor Matías Ledesma, busca desarmar los 20 puntos críticos señalados por el fiscal Gerardo Pollicita. El Ministerio Público Fiscal había detectado un «agujero negro» en sus finanzas compuesto por diferencias no explicadas de $43 millones de pesos y más de U$S 400.000.

Billeteras vacías y dólares físicos

El núcleo de la defensa técnica para explicar la marea de cash se ancla casi una década en el pasado, mucho antes de su desembarco en Casa Rosada.

En su defensa Adorni detalló que entre octubre de 2014 y septiembre de 2018 operó con ocho billeteras virtuales que le generaron un rendimiento neto espectacular de U$S 591.544,61.

Para sostener esta hipótesis, el exfuncionario aportó las claves privadas de esas cuentas mediante un acta notarial. La estrategia argumenta que ese dinero es un «activo preexistente» al ejercicio de la función pública.

El circuito del dinero que intenta probar la defensa tiene tres paradas: las cuentas operaron fuerte con Bitcoin durante cuatro años; hoy, según el descargo, esas ocho direcciones electrónicas no conservan saldo alguno; y aseguró que convirtió esos activos digitales a billetes físicos y los guardó en su domicilio particular para financiar sus gastos posteriores por fuera del radar bancario.

Con información de Infobae y Clarín.