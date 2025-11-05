Lautaro Martínez y Alejandro Garnacho anotaron en la fecha de la Champions League

Finalizada la cuarta fecha de la Champions League, hubo varios festejos argentinos. A los goles de Julián Álvarez y Alexis Mac Allister en la jornada del martes, se sumaron los gritos de Lautaro Martínez para el Inter y de Alejandro Garnacho ante el Chelsea. Además, Claudio Echeverri fue titular en el triunfo del Bayer Leverkusen en su visita al Benfica. En el equipo luso, Nicolás Otamendi fue titular y capitán, mientras que Prestianni ingresó desde el banco a los 24 minutos del segundo tiempo.

En un partido que, en los papeles, parecía más sencillo para el Inter, Lautaro Martínez anotó el primer gol del encuentro. Luego, Ofri Arad puso el 1-1 parcial para el Kairat Almaty (de Kazajistán) y, finalmente, a los 67 minutos, Carlos Augusto convirtió el 2-1 final. Así, el equipo italiano quedó en los primeros puestos del grupo y es uno de los pocos invictos del torneo, junto al Arsenal y al Bayern Múnich.

NO SE DIO POR VENCIDO Y FESTEJÓ: Lautaro Martínez puso el 1-0 de Inter vs. Kairat Almaty.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/4Jx3giSW6D — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2025

El Chelsea no pudo contra el Qarabag Agdam. Comenzó ganando con gol de Estêvão, pero el equipo de Azerbaiyán lo dio vuelta antes del entretiempo gracias a Marko Jankovic y Leandro Andrade. En el segundo tiempo, ingresaron Enzo Fernández y Alejandro Garnacho desde el banco de los suplentes, y este último fue quien convirtió el gol del empate. Fue su primer gol por Champions League. Otro argentino que tuvo minutos fue Facundo Buonanotte, que entró a los 71 minutos.

¡QUÉ GOL HICISTE, BICHITO! ¡GARNACHO MARCÓ EL 2-2 DEL CHELSEA ANTE QARABAG!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1YfBQbS7Un — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2025

Claudio Echeverri fue titular en la victoria del Bayer Leverkusen por 1-0 en su visita al Benfica. El joven de 19 años fue reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo. Ezequiel Fernández y Exequiel Palacios se perdieron el partido por lesión. En el conjunto portugués, Otamendi fue titular y capitán, mientras que Prestianni ingresó en el complemento.

Los demás resultados de hoy fueron: Pafos FC 1 – 0 Villarreal, Ajax 0 – 3 Galatasaray, Manchester City 4 – 1 Borussia Dortmund, Brujas 3 – 3 Barcelona, Newcastle United 2 – 0 Athletic Club y Olympique Marsella 0 – 1 Atalanta.