El Gobierno descartó un agregador de GNL y ratificó a Enarsa en la importación de gas para el invierno

Enarsa continuará siendo la encargada de importar y comercializar el gas en el mercado interno, al menos durante este año.

La Secretaría de Energía resolvió no avanzar con la contratación de un agregador comercial privado para la importación de gas natural licuado (GNL) durante el próximo invierno. La decisión responde al contexto internacional de alta volatilidad y precios elevados, influido por la guerra en Medio Oriente, y a la necesidad de evitar un impacto directo en las tarifas energéticas.

Según fuentes cercanas al Gobierno, prevaleció la postura del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, de no trasladar completamente el costo del GNL a los usuarios residenciales e industriales en un momento sensible para la inflación.

Contexto internacional y presión sobre tarifas

El encarecimiento del GNL y del petróleo a nivel global generó incertidumbre en torno a los costos de abastecimiento energético. En ese escenario, avanzar con un esquema de agregador privado implicaba convalidar precios más altos que, en última instancia, podrían haberse trasladado a las tarifas de gas y electricidad.

Según fuentes del Gobierno, la decisión obedece a la suba y volatilidad del precio internacional, agravada por el conflicto en Medio Oriente: «no es momento de convalidar condiciones que puedan sumar costos al sistema justo cuando Argentina está bajando el uso de GNL. La estrategia no cambia: seguimos convencidos de privatizar esta operatoria y avanzar hacia un esquema competitivo, transparente y con señales de precio para que se conozca el costo real de la energía”, detallaron.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es evitar ese “pass-through” en el corto plazo, especialmente mientras se busca consolidar una desaceleración del índice de precios al consumidor.

La medida deja sin efecto la licitación impulsada por el Estado para delegar en un privado la compra y reventa de GNL. Ese proceso había despertado fuerte interés en el sector, con ofertas de empresas como Naturgy y Trafigura, que compitieron por quedarse con la operatoria.

Finalmente, el Gobierno optó por mantener el esquema actual: Enarsa continuará siendo la encargada de importar y comercializar el gas en el mercado interno, al menos durante este año.

En ese marco, la empresa estatal prevé adquirir entre 10 y 12 cargamentos de GNL para cubrir la demanda pico de los meses más fríos, principalmente en junio y julio.

Una decisión coyuntural con mirada a futuro

Si bien la medida implica un freno a una de las reformas más ambiciosas del área energética —que buscaba reducir el rol del Estado en la importación de gas—, desde el oficialismo aclararon que se trata de una decisión coyuntural.

“La estrategia no cambia”, indicaron al remarcar que el objetivo a largo plazo sigue siendo avanzar hacia un esquema competitivo y transparente, con mayor participación privada y señales claras de precios.