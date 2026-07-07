Accidente fatal en una ruta de Chubut: una persona murió tras un choque frontal cerca de Trevelin

Una persona murió este martes por la mañana tras un choque frontal ocurrido sobre la ruta provincial 34, en el tramo que une Trevelin con Aldea Escolar. El siniestro se registró cerca del sector conocido como Gauchito Gil y movilizó a distintos equipos de emergencia.

Las causas del impacto frontal todavía son materia de investigación. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Trevelin, efectivos de la Policía del Chubut y una ambulancia del Hospital Rural de Trevelin para asistir a los ocupantes y preservar la escena.

Choque frontal en la ruta provincial 34: investigan cómo ocurrió el accidente

Como consecuencia del fuerte choque frontal, una de las personas involucradas falleció, según informó EQSNotas. Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la víctima.

Bomberos de Trevelín trabajaron en el lugar. Foto ilustrativa.

Los peritos accidentólogos realizan las tareas para reconstruir la mecánica del choque, mientras el personal policial reúne pruebas para determinar qué provocó la colisión entre ambos vehículos.

Alerta por hielo y nevadas complica la circulación en rutas de Chubut

Por otro lado, las autoridades advirtieron por la presencia de hielo sobre la calzada. Para este martes rige una alerta amarilla por nevadas y lluvias en gran parte de la cordillera de Chubut. Desde la subsecretaría de Protección Ciudadana solicitaron circular con extrema precaución debido a las condiciones climáticas.

En un comunicado, el organismo indicó: «Se solicita transitar con precaución durante la jornada de hoy, martes, y mañana miércoles, por las rutas de la región cordillerana debido a precipitaciones de lluvia y aguanieve. Asimismo, las calzadas presentan sectores con hielo».