Triunfo de la Scaloneta: los mejores memes tras la clasificación de Argentina en el Mundial 2026

Tras el triunfo de la Selección Argentina este martes en Atlanta, que habilitó el pase a cuartos de final del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026, las redes sociales se volcaron a los creativos y divertidos memes.

Después de ser reflejo del sufrimiento cuando el resultado era adverso contra la Selección de Egipto, los seguidores de «la Scaloneta» celebraron con los mejores chistes en sus redes sociales. Repasamos algunos de los mejores.

Ganó la Selección Argentina y se clasificó a cuartos de final del Mundial 2026: los mejores memes del triunfo

Los mejores memes tras el triunfo de la Selección Argentina.-

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