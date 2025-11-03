Leonardo Cobarrubia ganó en Cutral Co y llega como favorito a la Vuelta al Valle

Leonardo Cobarrubia ganó tres de las cuatro etapas y se quedó con la 14° edición de la Vuelta de Cutral Co de ciclismo en la antesala de la Vuelta al Valle donde defiende el título.

El ciclista del SEP San Juan, que ya había ganado esta competencia en 2023, dominó de principio a fin en los cuatro días de actividad en ruta.

Sin contar el prólogo y la cuarta etapa, lo de Cobarrubia fue un monólogo ya que ganó las tres primeras etapas lo que le dio una clara ventaja en la clasificación general antes del cierre del domingo.

El sanjuanino le sacó 36 segundos de diferencia al peruano Hugo Ruiz Calle, también del SEP San Juan y campeón del año pasado, que terminó segundo. Tercero quedó Facundo Ambrossi que formó parte del equipo de la Selección Argentina.

La cuarta etapa que cerró la Vuelta de Cutral Co fue para Tomás Eloy Moyano (Selección Argentina), seguido por Angel Godano (Giant) y el roquense Federico Orocito (Giro Vivo).

Con esta victoria, Cobarrubia llega como el principal candidato a la Vuelta al Valle que se correrá del 10 al 16 de noviembre. El sanjuanino fue el campeón el año pasado y buscará revalidar el título.

Los 200 inscriptos para la Vuelta al Valle