Leonardo Cobarrubia volvió a ganar y se quedó con la cuarta etapa de la Vuelta al Valle

Leonardo Cobarrubia volvió a ser protagonista en la 83° edición de la Vuelta al Valle. El representante de Shania Competición se quedó con la cuarta etapa, disputada este viernes sobre un recorrido de 120 kilómetros entre Cipolletti y Allen, y sumó su segundo triunfo en esta edición.

Cobarrubia completó el trayecto en 2 horas, 31 minutos y 12 segundos, registro similar de quienes lo acompañaron en el podio: Santiago Videla, del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) de San Juan, y Octavio Mangiaterre, de la Agrupación 5 de Diciembre B.

El ganador se mantuvo durante casi 80 kilómetros en una fuga, que terminó siendo de 9 ciclistas, y se impuso en el sprint final. El pelotón mayoritario arribó a 2h32m08s, mientras que Cobarrubia sumó diez segundos de bonificación por su victoria.

Los resultados no modificaron demasiado la parte alta de la clasificación general, que continúa liderada por Rodrigo Díaz. Sin embargo, sí permitieron recortar diferencias: Cobarrubia descontó 1 minuto y 6 segundos, trepó del puesto 16 al 12 y quedó a 2 minutos y 59 segundos del puntero.

La quinta y anteúltima etapa se disputará este sábado, con un recorrido de 110 kilómetros y largada en Allen. El tradicional trayecto tendrá como destino la subida de las Tres Cruces, en Paso Córdoba, General Roca, en una jornada exigente que puede resultar decisiva para la definición de la competencia.

Así será la quinta etapa que se llevará adelante este sábado.

Uno de los principales candidatos a aprovechar el recorrido será Anderson Maldonado, del Club Ciclista Cerro Lago, quien ocupa el segundo puesto de la general. El ciclista ya sabe lo que es ganar en las Tres Cruces, donde se impuso en la última edición, y buscará repetir ese resultado para descontar la diferencia con Díaz y llegar a la punta.



