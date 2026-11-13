Milei habló con el nuevo presidente de Paraguay y acordaron reunirse en Buenos Aires o Asunción.

El mandatario argentino, Javier Milei, se comunicó este viernes con Pedro Alliana y le expresó el respaldo de la Argentina en esta nueva etapa de gobierno. Ambos coincidieron en profundizar la agenda bilateral y acordaron encontrarse próximamente.

Milei informó sobre la conversación a través de su cuenta de X, donde calificó el diálogo como «excelente y cálido». Además, señaló que le deseó éxitos en su gestión y le transmitió «todo el afecto y apoyo de la Argentina».

Hoy mantuve una excelente y cálida conversación con Pedro Alliana (@AllianaPedro), quien asumió la Presidencia de la República del Paraguay. Le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa. La Argentina y el Paraguay son países hermanos, unidos por una historia común, profundos lazos de amistad y una firme vocación compartida por la defensa de las ideas de la libertad. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir profundizando la agenda bilateral, fortaleciendo la cooperación política, económica y comercial, y trabajando juntos para generar nuevas oportunidades de crecimiento, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos. Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa. November 13, 2026

«La Argentina y el Paraguay son países hermanos, unidos por una historia común, profundos lazos de amistad y una firme vocación compartida por la defensa de las ideas de la libertad», expresó el Presidente.

En ese sentido, sostuvo que ambos países reafirmaron su compromiso de profundizar la agenda bilateral y fortalecer la cooperación política, económica y comercial.

«Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa», concluyó Milei.

El acuerdo para una reunión entre Milei y Alliana

Por su parte, Alliana también se refirió al contacto telefónico y agradeció el respaldo del mandatario argentino.

«Mantuve una conversación telefónica muy cordial y fraterna con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien me expresó todo su apoyo al Paraguay», publicó en sus redes sociales.

El presidente paraguayo agregó que ambos coincidieron en fortalecer los vínculos históricos entre los dos países y confirmó que acordaron reunirse próximamente, en Asunción o Buenos Aires, para avanzar en una agenda bilateral.

Alliana se desempeñaba como vicepresidente de Paraguay hasta la salida de Santiago Peña, el pasado 6 de noviembre, cuando asumió la Presidencia. Peña era uno de los aliados regionales de Milei.