¿Fin de un ciclo histórico? Evalúan una emisión especial para la despedida televisiva de Mirtha Legrand

La productora y el círculo íntimo de Mirtha Legrand evalúan seriamente la realización de una emisión especial para formalizar su retiro definitivo de la televisión, según informaron desde el entorno cercano de la histórica diva de los almuerzos.

Luego de haber atravesado un extenso período de internación médica y recuperación clínica que la mantuvo alejada de los estudios durante las últimas semanas, Mirtha Legrand, la emblemática anfitriona retomó de forma gradual su vida social organizando su tradicional té en su residencia de la avenida del Libertador, escenario en el cual comenzó a tomar forma la idea de concretar un último encuentro frente a las cámaras para honrar su trayectoria inigualable y preparar el camino hacia el festejo de su centenario de vida.

El té en avenida del Libertador y los planes para despedir a Mirtha Legrand de la televisión

De acuerdo con la información difundida por la sección La Pavada del diario Crónica, la evolución favorable de su estado de salud permitió que Mirtha Legrand volviera a recibir a sus amistades más estrechas en la intimidad de su hogar porteño, priorizando el descanso doméstico por encima de la exigencia semanal de las grabaciones televisivas.

En ese contexto de cuidado preventivo, sus productores y familiares analizan el formato de un envío único de despedida que cierre con broche de oro su ciclo histórico en la pantalla de eltrece: «La propuesta todavía se encuentra en etapa de evaluación y no trascendieron detalles sobre la fecha ni las características de esa emisión, apareciendo también en el horizonte la expectativa por celebrar sus cien años con una gran fiesta, siempre que su salud y las circunstancias lo permitan», consignaron los reportes periodísticos sobre el futuro inmediato de la diva.

La continuidad de Juana Viale al frente de la mesa de Mirtha Legrand y su pausa programada

Mientras se define el eventual homenaje de cierre para Mirtha Legrand, su nieta Juana Viale mantiene activa la presencia de la familia en la grilla televisiva dominical, habiendo dejado ya grabado el programa Almorzando con Juana que saldrá al aire este domingo con una mesa integrada por Nazarena Vélez, Damián «El Rulo» Schijman, Diego Topa y un creador de contenidos digitales.

Una vez cumplida esa instancia de grabación, la actriz iniciará un receso laboral de aproximadamente diez días para tomarse vacaciones lejos de los sets de filmación, movimiento de agenda que avivó aún más las especulaciones del ambiente artístico sobre quién ocupará la cabecera de los almuerzos y cenas durante el tramo final de la temporada, reforzando la trascendencia simbólica que tendría el retorno excepcional de la «Chiqui» para saludar por última vez a su público.