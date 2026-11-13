Confirmaron al menos un muerto, dos desaparecidos y 30 heridos tras la explosión de gas en Lanús

Personal de Bomberos y Defensa Civil trabaja en la zona de la explosión, en Lanús. Foto: Enrique García Medina.-

Con el avance de las tareas de remoción y el control del fuego en el centro comercial de Remedios de Escalada, el saldo del siniestro registrado esta mañana en el partido de Lanús escaló hacia un escenario trágico.

Fuentes oficiales confirmaron el fallecimiento de al menos una persona, la búsqueda activa de dos desaparecidos y un total de 30 heridos, de los cuales siete presentan quemaduras graves y debieron ser trasladados de urgencia.

El estallido, ocurrido exactamente a las 9:44 en la esquina de Beltrán y Del Valle Iberlucea, se produjo en un horario de intenso movimiento comercial, a media cuadra de una sucursal del Banco Nación cuyo personal resultó ileso.

Mientras la UFI N° 6 descentralizada avanza en la investigación para determinar responsabilidades penales, las autoridades municipales precisaron cómo se desencadenó la perforación del ducto y qué empresas operaban en el sector.

Remedios de Escalada: el estado de los heridos y la búsqueda de los desaparecidos en Lanús

La magnitud de la onda expansiva, que incendió comercios sobre las calles Beltrán e Hipólito Yrigoyen y obligó a evacuar viviendas, una escuela y un geriátrico en un radio de 200 metros, generó una compleja operativa sanitaria coordinada por el Sistema de Emergencias Lanús.

Según el reporte actualizado de las autoridades, el cuadro de situación presenta los siguientes datos clave:

Víctimas fatales y búsqueda: se confirmó al menos un fallecimiento, mientras continúa el rastrillaje para dar con el paradero de dos personas reportadas como desaparecidas.

se confirmó al menos un fallecimiento, mientras continúa el rastrillaje para dar con el paradero de dos personas reportadas como desaparecidas. Siete heridos con quemaduras graves: los pacientes de mayor complejidad clínica fueron derivados de urgencia al Hospital Interzonal de Agudos Evita, en Lanús.

los pacientes de mayor complejidad clínica fueron derivados de urgencia al Hospital Interzonal de Agudos Evita, en Lanús. Atención y altas médicas: el resto de los 30 afectados fue distribuido según el triage médico entre el Hospital Local General de Agudos «Dr. Arturo Melo» y la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis A. Máspero; hacia las 15, ocho pacientes ya habían recibido el alta.

Lanús: cómo fue la explosión del caño de MetroGAS en Remedios de Escalada

De acuerdo con el informe técnico brindado por el director general de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, la emergencia se inició tras una alerta recibida en el Centro de Monitoreo municipal por un escape de fluido en la vía pública. En esa intersección, operaban cuadrillas vinculadas a la distribuidora MetroGAS junto con una firma contratista externa.

«En el lugar estaba trabajando personal de MetroGAS y una empresa tercerizada que se llama Exgade. Evidentemente, perforaron un caño de media presión que provocó la fuga y la explosión«, explicó Arale.

El funcionario detalló que la situación ígnea ya fue controlada gracias al despliegue conjunto de los Bomberos Voluntarios de Lanús y Lanús Oeste, apoyados por cuarteles de Avellaneda, Sarandí, Dock Sud, Villa Domínico, Wilde y Echenagucía, quedando el área a la espera de los cortes técnicos definitivos sobre la red.