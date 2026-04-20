Liga Confluencia: Cimac venció a Círculo Italiano y comparte la cima con Atlético Regina

Cimac pisó fuerte de visitante y se prendió en lo más alto de la zona Campeonato. (Foto: Federico Pérez/Ojo Granate)

La Liga Deportiva Confluencia llegó a la mitad de su fase regular y la lucha por el liderazgo en la zona Campeonato está al rojo vivo. Tras la sexta jornada, Atlético Regina y Cimac comparten la cima con 14 unidades, mientras que La Amistad se mantiene en el top 3 con 13 puntos.

El plato fuerte estuvo en Cipolletti, donde Atlético Regina (14), visitó a su escolta La Amistad (13). El local golpeó rápido con un tanto de Lucas Lescano a los 8′ de la primera mitad y desconcertó al conjunto de Napolitano que también sufrió la expulsión de Facundo Acuña.

Sin embargo, en el complemento el Albo aguantó la presión del conjunto local y, sobre el cierre del encuentro, Facundo Gutiérrez conectó un cabezazo, selló el 1-1 definitivo y desató el festejo de la parcialidad visitante.

El festejo del Albo tras el empate. (Foto: prensa Atlético Regina)

El que estuvo atento al duelo en Cipolletti, fue Cimac (14). El conjunto dirigido por Gustavo García ratificó su buen momento al derrotar como visitante a Círculo Italiano (2) por 2-1. Los goles de Facundo Fuente y Fabio Verón depositaron al Celeste en la cima, mientras que, para el Granate descontó Mariano Cheuquepan y sigue en la zona baja de la tabla.

Petroleros Pampeanos (8) fue contundente y derrotó 5-1 a Deportivo Huergo (8) en La Pampa. En tanto, Unión sumó fuera de casa al imponerse por 3-1 ante Catriel (3). En el Zit Formiga, Argentinos del Norte (9) empató 0-0 con Cipolletti (7), mientras que Fernández Oro (5) tomó aire con un importante triunfo por 4-2 frente a Pillmatún (7).

Por último, el duelo entre San Martín (7) y Deportivo Roca (7) terminó en empate. El trámite fue parejo en Cipolletti. Tobías Sanhueza abrió la cuenta para el León cipoleño, pero Carlos López apareció para estampar el 1-1 final.

Los resultados del la zona Ascenso

En la zona Ascenso también se completó la sexta fecha. El líder, San Isidro se impuso 3-2 ante San Carlos, Cecap derrotó 4-2 a El Salvador y Deportivo Godoy empató 1-1 con San Sebastián, de visitante.

Además, Experimental le ganó 4-2 a Mainqué, que sigue sin sumar unidades en lo que va del torneo. Por su parte, Chichinales se hizo fuerte de local y cosechó un triunfo por 3-1 ante Maracacicnho, en Cinco Saltos. Por último, Independiente de Catriel le ganó 2-1 a Alto Valle, en Allen.

Las posiciones: San Isidro (16), Cecap (14), Deportivo Godoy (12), Experimental (119, Chichinales (11), San Carlos (9), Independiente de Catriel (9), San Sebastián (7), Alto Valle (6), Maracacinho (4), El Salvador (1), Mainqué (0).