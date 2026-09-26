La dura sanción que recibió Colapinto tras el choque en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto tuvo un grave error en el Gran Premio de Azerbaiyán, chocó contra su compañero Gasly, ocasionó el abandono de los dos Alpine y también se llevó puesto a Norris, que también no pudo continuar. De esta forma, no completó por primera vez una carrera en este 2026 y cortó una racha de 30 carreras seguidas viendo la bandera de cuadros.

El argentino venía haciendo una buena carrera desde el 10° puesto, se excedió en el frenaje de la curva 1 al relanzarse la competencia tras el accidente de Alex Albon (Williams), impactó de lleno contra el francés y quedó fuera de competencia.

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Tras el accidente y en conferencia de prensa, el pilarense reconoció el error y pidió las disculpas correspondientes: «Perdón al equipo, a Pierre, fue un error grande y grave. Se perdieron muchos puntos para el equipo, un día complicado y que venía siendo bastante bueno. Disculpas a todos«.

Quien demostró toda su bronca tras el choque fue Lando Norris, otro perjudicado por el accionar de Colapinto: «Me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas. Es una imprudencia por parte de la gente. Cuesta mucho dinero, porque ahora hay que tirar a la basura todas las piezas de mi coche. Se debe suspender a la gente porque eso no es conducir; eso no merece estar en la Fórmula 1

La sanción que debe cumplir en Malasia: ¿Puede recibir otro castigo?

Luego del término de la carrera y la investigación por parte de los comisarios, el argentino recibió una sanción de 10 segundos. Al no poder cumplirlos este sábado, este castigo se deberá cumplir en Malasia, la próxima fecha de la Fórmula 1 que se correrá el próximo fin de semana, desde el 4 al 6 de octubre.

Cabe destacar que cuando las sanciones de tiempo se trasladan de una carrera a otra, se convierte en una penalización de posiciones. A falta de confirmación oficial por parte de la F1, el argentino tendría un castigo de 5 posiciones para la carrera del próximo domingo en el circuito de Sepang.

Además, podría sufrir una importante quita de puntos en la Superlicencia: alrededor de tres o cuatro unidades de multa. Por ahora, Colapinto tiene un total de cuatro puntos a lo largo de esta temporada. Al llegar a 12, hay una gran sanción deportiva: una carrera de suspensión.