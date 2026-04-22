Liga Confluencia: la fecha 7 del Apertura tendrá duelos clave en la zona Campeonato

Atlético Regina será local de Deportivo Roca, en uno de los atractivos de la fecha. (Foto: Archivo)

El Apertura de la Liga Deportiva Confluencia ya tiene su programación confirmada para la séptima jornada. En la zona Campeonato la tabla de posiciones está al rojo vivo con paridad absoluta en lo más alto.

La acción comenzará este jueves, a partir de las 21, cuando La Amistad visite a Fernández Oro en el adelantado de la fecha. El equipo dirigido por Ezequiel Marengo llega con 13 unidades y, de obtener un triunfo ante el Trueno Verde, se ubicaría como único líder.

El resto de la fecha se disputará el domingo. La actividad iniciará temprano, a las 15, en el Dante Vesprini, donde Círculo Italiano recibirá a Petroleros Pampeanos. El elenco de 25 de Mayo busca no perderle pisada a los líderes, mientras que el Grana necesita un triunfo para salir del fondo de la tabla.

A partir de las 16 llegará el turno de los platos fuertes de la tarde. En uno de los cruces más esperados, el líder Atlético Regina chocará Deportivo Roca. Al mismo tiempo, habrá duelo de roquenses. Cimac defenderá su posición ante Argentinos del Norte que llega con intenciones de prenderse definitivamente en la pelea por el título.

Además, Deportivo Huergo será local de Catriel, mientras que Unión recibirá a San Martín. El duelo entre Cipolletti y Pillmatún aún aguarda por la confirmación oficial de su horario.

Las posiciones: Atlético Regina (14), Cimac (14), La Amistad (13), Argentinos del Norte (9), Unión (8), Petroleros Pampeanos (8), Deportivo Huergo (8), Cipolletti (7), Pillmatún (7), Deportivo Roca (6), San Martín (6), Fernández Oro (5), Catriel (3), Círculo Italiano (2).