Liga Confluencia: polémica entre APAF y Atlético Regina por un fallo del Tribunal de Disciplina

La Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol (APAF) repudió un fallo del Tribuna de Disciplina de la Liga Deportiva Confluencia a favor de jugadores del club Atlético Regina. El episodio ocurrió en noviembre del año pasado en una semifinal de formativas.

El conflicto sucedió en la semifinal de sexta división entre Cipolletti y Regina. Según el informe de la terna arbitral, los jueces fueron agredidos física y verbalmente y hubo fuertes sanciones: cinco futbolistas quedaron suspendidos por un año, dos fueron expulsados de la Liga y tres integrantes del cuerpo técnico recibieron suspensiones de 11 y 15 fechas, además de una expulsión definitiva.

Con el paso de los meses, la dirigencia del club reginense presentó pruebas y cumplió con los requisitos impuestos por la Liga para reducir varias de esas sanciones. En las últimas horas, se oficializó que el último jugador y un preparador físico expulsados quedaban habilitados para volver a competir y desde el organismo que nuclea a los árbitros manifestaron su disconformidad.

En la previa a una nueva fecha del certamen, APAF expresó su «repudio total y absoluto» a la decisión del Tribunal. «Esta medida no solo es inaceptable sino que también es un paso atrás en la lucha contra la violencia en el deporte», dice el escrito.

«Al levantar estas sanciones se está enviando un mensaje peligroso que permite a los violentos creer que pueden actuar con impunidad. Esto pone en riesgo la seguridad de los árbitros, jugadores y la comunidad deportiva en general», continúa el documento.

Por último, pidieron que «se tomen medidas y efectivas para prevenir» e invitaron a «reflexionar» al Tribunal para «proteger al deporte y a quienes lo practican».

El descargo de Atlético Regina

La respuesta de Atlético Regina llegó a través de sus redes oficiales. En el primero, la institución manifestó que “repudia todo hecho de violencia que se produzca tanto dentro como fuera de los estadios deportivos y en la sociedad misma” y calificó de “desacertado e injuriante” que se tilde a sus jugadores y cuerpo técnico como violentos.

En ese mismo texto, el club señaló que el objetivo fue “defender a sus jugadores y tratar de achicar la pena, que en su momento nos pareció desmedida y habilitar a un jugador menor de edad a practicar la actividad deportiva 2 meses antes de que se cumpla la sanción”.

Además, respecto al comunicado de la APAF, el club expresó que «una institución, antes de realizar las manifestaciones públicas como las realizadas por la asociación de árbitros, debe indagar en los motivos que llevaron a determinado tribunal a emitir tal o cual decisión”.

Por último, llamó a la asociación a “rectificar sus dichos y emitir por los mismos medios las correspondientes disculpas públicas.»