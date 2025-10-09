Liga Confluencia: San Martín bajó a La Amistad, ganó Regina y ahora la cima es compartida

San Martín dio el gran golpe de la fecha en uno de los pendientes de la fecha 31. (Prensa San Martín)

En la continuidad de la fecha 31 de la Liga Deportiva Confluencia, que se había suspendido hace dos semanas, San Martín de Cipolletti dio el golpe de la jornada. Venció 2-1 a La Amistad, uno de los punteros del certamen, en condición de visitante, y la zona alta de las posiciones está en llamas. El León cipoleño se impuso con dos goles de Damián Quezada, mientras que Kevin Guajardo, de penal, anotó el descuento.

Con este resultado, La Amistad ya no manda en soledad. Atlético Regina aprovechó la oportunidad, superó 2-0 a San Carlos en Allen con goles de Guillermo Aguirre y Marcelino García, y alcanzó la línea de los cipoleños, con 76 puntos. El Albo es líder por diferencia de goles.

El Albo venció a San Carlos y también es líder. (Archivo)

Cimac sorprendió al Depo y goleó Cipolletti

Por su parte, Cimac se impuso 1-0 a Deportivo Roca en el estadio Luis Maiolino, mientras que Cipolletti goleó 5-0 a Mainqué. En tanto, Círculo Italiano y Unión de Allen empataron 1-1 en el Itálico.

Además, el encuentro entre Petroleros Pampeanos y Maracacinho, que se jugó en la fecha original, terminó con triunfo de los de Cinco Saltos por 2-1.

La jornada se completará esta noche, cuando desde las 21, Fernández Oro reciba a San Sebastián. Quedaron pendientes de programación los cruces Argentinos del Norte-Alto Valle, Pillmatún-Experimental, San Isidro-Huergo y Catriel-Obrero Dique.

Con estos resultados, Atlético Regina y La Amistad lideran con 76 puntos, seguidos por Deportivo Roca (64), Cimac (60) y Catriel (54). En la lucha por los primeros lugares, todo se mantiene abierto a falta de 10 fechas de su finalización.

Así se juega la fecha 33 de la Liga Deportiva Confluencia

La fecha 33 de la Liga Deportiva Confluencia se abrirá esta noche, desde las 22, con el duelo entre Maracacinho y Obrero Dique. El resto irá el domingo. A las 14, San Carlos-Cipolletti; a las 15, Mainqué-Petroleros Pampeanos; a las 16, Pillmatún-San Sebastián, Fernández Oro-San Martín, Argentinos del Norte-Catriel, Círculo Italiano-Alto Valle, Cimac-Huergo, Deportivo Roca-Experimental, San Isidro-Atlético Regina y La Amistad-Unión.