Cipolletti – Alvarado no se transmitirá por Canal 10 e irá en exclusiva por LPF Play: los motivos

El próximo domingo a las 15:30 en La Visera de Cemento, Cipolletti recibirá a Alvarado en una fecha clave por la zona campeonato del Federal A.

El partido será transmitido en exclusiva por LPF Play, la plataforma de AFA que tiene también los derechos de la Primera Nacional.

Desde el mes pasado, cubren cuatro encuentros del Federal A por fecha y se espera que más adelante tengan más o directamente todos.

Por disposición de AFA, cuando LPF Play pasa un partido no se permiten otras transmisiones televisivas o de streaming ni tampoco registrar ningún tipo de imagen por video.

Esto afecta a los que venían haciendo ese trabajo durante la temporada como es el caso de Canal 10 que no podrá transmitir en Youtube y en televisión como hizo durante toda la campaña de Cipolletti. El duelo del Albinegro ante Alvarado será el primero del año sin esa posibilidad para seguirlo.

Para algunos, el fácil acceso a la transmisión de los partidos atenta contra la asistencia de público, algo que no es comprable ya que inciden otros factores como el económico.

Lo cierto es que esta medida perjudica a los medios locales y regionales que cubren las campañas de cada club ya que se quedan sin su fuente de trabajo.