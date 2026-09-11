Qué le pasó a Sele Vera: la artista de Bariloche sufrió una severa lesión y deberá ser operada

Qué le pasó a Sele Vera, la artista de Bariloche.-

En las últimas horas, la reconocida exponente del chamamé y los ritmos camperos de Bariloche, Sele Vera, confirmó a través de sus canales oficiales que debió suspender por tiempo indeterminado sus presentaciones en vivo a causa de un grave percance físico.

Sele Vera, la referente regional y líder de la formación musical, sufrió un severo traumatismo en una de sus extremidades inferiores que requerirá una compleja intervención quirúrgica, obligando al conjunto a reorganizar su calendario de giras mientras aguardan el proceso de rehabilitación médica de su vocalista principal.

El diagnóstico médico de Sele Vera: fracturas múltiples y fecha de cirugía

La confirmación oficial del estado de salud de Sele Vera se formalizó mediante un comunicado, difundido en plataformas digitales por su propio equipo artístico.

En el parte médico difundido para llevar claridad a su comunidad de seguidores, la agrupación de música campera detalló la magnitud del cuadro traumatológico que atraviesa la joven de Bariloche.

«Sele sufrió una lesión severa (quebradura de tibia y peroné, rotura de ligamentos y luxación de tobillo) y deberá ser intervenida quirúrgicamente este 17 de septiembre», informaron oficialmente.

La combinación de la fractura ósea diafisaria, con el compromiso articular y ligamentario, demanda un tratamiento quirúrgico reconstructivo de alta precisión, seguido de una inmovilización estricta y varias semanas de fisioterapia.

Por este motivo, el equipo médico a cargo de su asistencia determinó que la artista permanezca bajo reposo absoluto hasta la fecha fijada para ingresar al quirófano, descartando cualquier esfuerzo físico que pudiera agravar la estabilidad del tobillo afectado.

Sele Vera: pausa en los escenarios y las muestras de apoyo a la cantante de Bariloche

La gravedad del cuadro clínico forzó un paréntesis indefinido en la agenda de actuaciones de Sele Vera y Los Pampas, proyecto que congrega multitudinarias convocatorias en festivales de todo el país y que mantiene un arraigo cultural clave en las provincias de Río Negro y Neuquén.

La imposibilidad de trasladarse y actuar en vivo movilizó de inmediato a fanáticos, colegas y gestores culturales, quienes colmaron las plataformas interactivas con demostraciones de afecto y augurios de pronta recuperación para la cantautora cordillerana.

La evolución de la cirugía programada para el próximo 17 de septiembre 2026 marcará el cronograma de rehabilitación, que deberá cumplir la artista para concretar su retorno a los escenarios.