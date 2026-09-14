Liga Femenina de básquet: Independiente y Biguá, en marcha y con nuevos DT

Neuquén volverá a tener doble presencia en la elite del básquet argentino. Independiente y Biguá ya están de prestemporada y la primera novedad está en el banco, porque ambos cambiaron de entrenador. Gabriel Del Egido dirigirá a las Rojas y Javier Ielmini conducirá a las Verdes.

Ielmini llega desde Obras Sanitarias y también formó parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina. (LFB)

La Liga Femenina viene recargada y los equipos de la capital estarán en la zona C con Quilmes y Peñarol de Mar del Plata, 9 de Julio de Bahìa Blanca y dos porteños: Vélez y Boca, que se armó para ganar la competencia.

Luego de varias temporadas al mando de Marcelo Remolina, llegó el momento del cambio. Ya en la Liga Regional estuvo Darío Coronell como DT y ahora el entrenador principal será Gabriel Del Egido, ex asistente, pero además preparador físico. Nacido y criado en el club, Gaby es una referencia y ahora tendrá la gran oportunidad de conducir a las chicas en la Liga. Además se sumó Natalia Osores, de mucho recorrido en los clubes de la región.

En el club de la costa también apostaron por un cambio, aunque más profundo. Fueron por Ielmini, ex director técnico de Obras Basket y asistente de la Selección Argentina. Tomará la posta que dejó Ruben Jaime, quien conducirá a Instituto en la misma competencia.

Jugadoras confirmadas

Biguá se aseguró la continuidad de Agustina Jourdheuil, jugadora top, pero además seguirán Julieta Tell (ex Independiente que ya jugo la liga Regional en las Verdes), Charo Lértora, Amparo Arévalo, Juana Tapia y Agustina Hernando. En las próximas horas completarán su plantel.

En Independiente llegó Valentina Numa y volvieron cuatro que rindieron en sus pasos anteriores: Sofía Cabrera, Belén Alegre, Ornella Santelli y Jacqueline Soto. Con ellas más las U21 que son de las mejores del país, apuestan a pelear ante las mejores.