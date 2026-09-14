Toques de sensibilidad

@elpyme es una cuenta en Instagram y TikTok de un pequeño empresario, Miguel Jacobawsky, en donde relata de manera tragicómica las peripecias cotidianas de los emprendedores de su tamaño. En Instagram posee 48.400 seguidores y su último posteo sobre los embargos de ARCA llevaba hasta ayer 27.000 likes. ¿Realista? Alguien de la tropa libertaria le planteó al presidente si se podía aflojar con el embargo a las pequeñas y medianas empresas por atrasos en sus pagos al organismo recaudador, y el Javo fue inflexible con su dureza. Difícil recuperar aprobación de gestión con esa línea, que la mayoría del electorado califica de “falta de empatía”.

La inflación de agosto registró su piso en los últimos 14 meses, pero el EMAE que produce el INDEC va a mostrar una faceta negativa en julio, según se rumorea en las consultoras económicas. Eso significaría un crecimiento acumulado en 7 meses del orden del 1.5 %. Va a estar difícil superar el 2 % anual, tal cual lo reconoció el propio Bausili hace algunas semanas. Hada Patricia esta semana volvió a marcar que le preocupa la velocidad de la recuperación. Y economistas no lejanos a este rumbo económico -como Szewach y Sica- dijeron que 2027 será parecido a este magro 2026. Por las dudas, el tesoro nacional le dio al BCRA instrumentos para intervenir en el valor del dólar. No vaya a ser cosa que…

Como lo comentamos la semana pasada, el giro nacionalista del gobierno por Malvinas no iba a durar mucho en la percepción popular: billetera mata soberanía. El oficialismo trató de estirar la película para generar expectativas, pero sonó a esas series a las que le agregan capítulos para ver si remontan el rating. Por las dudas, el amigo americano desempolvó una foto con el rey Carlos, y el Reino Unido ya avisó que no apoyará el ingreso de Argentina al CPTPP -Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico- que podría facilitar la exportación de carne, granos y servicios a Japón, Australia o Canadá sin arancel. Pero para ingresar se necesita el voto de todos. Tenía razón Milton Friedman: “no existe nada gratis”.

El gobierno libertario volvió a tener una semana políticamente complicada en el Congreso. El Senado no pudo sesionar y en Diputados la LLA tuvo que plegarse a la movida opositora por morosidad y discapacidad, y así evitar una sonora derrota. Estuvieron astutos: evitaron una derrota en temas que los hubieran expuesto -una vez más- como faltos de sensibilidad. Parece que alguien está pensando con sensatez en la mesa chica. Quizá por eso el joven maravilla (¿un nuevo Mr. Chasman?) le hizo decir al Javo “maestras y maestros” el día conmemorativo de Sarmiento, además de reiterar una serie de indicaciones para respetar la moral y las buenas costumbres (haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago).

Otra preocupación del gobierno es la mora por parte de los empresarios en aprovechar los beneficios que les brindó la reforma laboral. Parece que no están revisando con celeridad los convenios colectivos ni se están tomando el trabajo de promover los sindicatos por empresa. ¿Es muy complicado? ¿Prefieren la comodidad del statu quo? Interrogantes sobre la actitud real de cambio de los hombres y mujeres de negocios. ¿Acaso los amilana más la depresión del consumo y la caída de la rentabilidad? La administración violeta, fiel a su filosofía laissez faire, no milita (¡qué palabra horrible!) las ventajas de la nueva ley. Es decir, no se estarían generando los incentivos correctos. Toda una lección de por qué, cómo y cuándo promueve cambios de conducta una legislación.

En línea con lo que comentamos la semana pasada sobre la repentina hiperactividad de la justicia para evitarles problemas a funcionarios violetas, esta semana le sacó un peso de encima al coloso, al embajador Iglesias y a un ex socio de Martín Menem. El ministro Mahiques podría fundar la agrupación “Justicia Activa” y sus jefes políticos construir un nuevo monumento a San Juan Bautista (dicho sea de paso, el precursor del Mesías). ¿Al final del camino también serán beneficiados el Chiqui y asociados?

Entusiasmado por los problemas que atraviesa el león en la percepción social, el peronismo no se priva de mostrar las uñas. Esta semana la excusa fue un homenaje al fallecido José Manuel de la Sota (¿hubiese sido el candidato de unidad en 2019 apoyado por Cristina, si no hubiese muerto?). Se mostraron casi todas las tribus juntas, salvo el cristinismo (ya era mucho sentarse al lado de los generales del cordobecismo). Una foto no hace primavera, pero sube un poco la sensación térmica. Dicha instantánea dio mucho que hablar, sobre todo porque aceleró las apariciones públicas del inefable Sergio Tomás Copperfield, quien además se reunió con intendentes bonaerenses el mismo día. Sus coroneles afirman que va por la presidencial, sí o sí. ¿Puede volver competitivo el ministro de economía del 211 % anual? Por eso lo denominamos inefable, porque no se puede explicar con palabras. Solo tomemos una declaración del prestigioso economista Orlando Ferreres, quien dijo que lo prefería como candidato opositor, ya que creía que iba a mantener bastantes cosas de las que hizo Milei.

Un comentario final sobre la elección para intendente en Marcos Juárez, el ex “kilómetro 0” de Cambiemos. El triunfo de un peronista no significa que llegó la hora de volver al poder para el movimiento nacional y popular, ya que fue una puja absolutamente local, ni siquiera provincial, y mucho menos nacional. Germán Font decidió “no ser peronista” durante la campaña, sino vecinalista, y esa fue la clave. Por lo tanto, al peronismo unido le va mejor que desunido, pero eso no garantiza un triunfo si el candidato no luce suficientemente moderado, autónomo y con la propuesta adecuada (teléfono para Kicillof). O sea que no se debe extrapolar este resultado para 2027.

El presidente se ganó algunas tapas de diarios por una foto con Hela, la perra antinarcóticos que se jubiló. Así va sumando toques de sensibilidad (los que le concede el libreto oficial).

*Analista y consultor político