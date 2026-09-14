Así fue la cena con las tres finalistas de Gran Hermano Generación Dorada: el sorpresivo anuncio de Santiago del Moro

El domingo 13 de septiembre se vivió una noche especial en Gran Hermano Generación Dorada. EL conductor Santiago del Moro ingresó a la casa y compartió una cena con las tres finalistas, Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos y Sol Abraham. Además impactó con un anuncio relacionado con la próxima edición.

Este lunes 14 una de las tres será eliminada y se quedará afuera de la gala decisiva.

Gran Hermano Generación Dorada: así fue la cena de finalistas

Durante la comida, Santiago del Moro las invitó a rescatar las cualidades de cada una después de una convivencia marcada por estrategias, alianzas y peleas.

Además, el conductor les propuso rememorar algunos de los momentos más significativos de su recorrido por el reality que se emite por Telefé.

El anuncio de Santiago del Moro en la cena con las finalistas de Gran Hermano Generación Dorada

Durante la cena, Santiago del Moro hizo un importante anuncio: ya está abierto el casting para Gran Hermano 5.

Según comunicaron desde el canal se puede anotar ingresando a granhermano.mitelefe.com y completando el formulario. Se requiere ser mayor de 18 años, no hay límite de edad.

Junto al formulario se debe realizar un video de presentación. Explicaron que en la grabación no puede superar los dos minuto y puede estar subido en YouTube, Vimeo o cualquier otra plataforma de video.