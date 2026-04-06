Liga Nacional de básquet: Independiente no tuvo chances y complicó su futuro ante El Talar

Independiente no hizo pie en el arranque de los play offs y perdió de manera inobjetable ante El Talar, por 74-50, en el arranque de los play offs de la Liga Nacional Femenina de básquet. El partido se disputó en el estadio Ruca Che, ante un buen marco de público y completó la doble jornada que se abrio con la gran victoria de Biguá ante Ferro (73-61).

Luego de unos minutos de paridad, apareció la calidad de Luciana Delabarba y Estefanía Fajardo, para que la visita tome la primera distancia en el partido. 22-14 marcó el tablero cuando finalizaron los primeros 10 y ahí las bonaerenses empezaron a tomar el control del juego.

Con Laila Raviolo (cerró con 14 puntos) y Martina Torres (16) como estandartes, las Rojas equilibraron los números en el segundo parcial, pero la ventaja inicial de El Talar fue clave. Los 10 terminaron 15-15, y la visita se fue con cierta tranquilidad al vestuario.

Agustina Marín fue una de las mejores de la cancha. (LNB-Prensa Independiente)

Apareció Marín y se lo llevó El Talar

El quiebre definitivo llegó en el tercer cuarto: las aurinegras lo ganaron con contundencia por 24-9, apoyado en los triples de Agustina Marín y una defensa intensa que forzó 19 pérdidas en el conjunto local. Esa diferencia fue determinante para encaminar el partido y ya no hubo partido.

En el último período, y con el resultado prácticamente definido, ambos apostaron a la rotación. Torres se destacó en Independiente pero no alcanzó; mientras que en Talar sobresalieron Marín y Delabarba, goleadoras del partido con 17 puntos cada una. Con la serie 1-0, El Talar tendrá la gran chance de definir la historia ante su gente, el sábado 11.