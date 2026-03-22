Lionel Messi encendido en Inter Miami antes de sumarse a la Selección Argentina: mirá el golazo de tiro libre

Inter Miami se llevó un triunfo clave por 3-2 ante New York City en el Yankee Stadium por la MLS con una actuación clave de Lionel Messi. El capitán argentino marcó de tiro libre y desató el festejo de Las Garzas. En los próximos días, el argentino se sumará a la Selección Argentina.

El elenco de Javier Mascherano dejó atrás la eliminación de la Cocachampions, se repuso y le quitó el invito a New York City. Para el duelo, no contó con Rodrigo De Paul, quien estuvo ausente por una contusión muscular en la pierna izquierda.

El partido arrancó con ventaja para Inter Miami. A los 3 minutos, Gonzalo Luján capturó un rebote en el área tras un córner ejecutado por Messi y puso el 1-0. Tras el gol, New York City reaccionó rápido y lo empató con gol de Nicolás Fernández Mercau. Luego Agustín Ojeda dio vuelta el resultado tras una gran asistencia de Maxi Moralez.

El astro argentino fue protagonista desde el inicio. En el primer tiempo un remate dio en el palo y otro en el travesaño. Pero el tanto que le dio respiro a su equipo, llegó en el complemento. Messi se hizo cargo de un tiro libre lejano y sacó un zurdazo que, tras un leve desvío terminó en gol.

GOOOOOL! Another free-kick goal by him. 🔟🪄 pic.twitter.com/Jeb9L8CPB5 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 22, 2026

Con el envión del empate, Inter Miami fue por más. A los pocos minutos, el brasileño Micael ganó de cabeza en el área y marcó el 3-2 definitivo. Con este tanto, Lionel Messi llegó a los 901 goles en su carrera. Por su parte, el Inter Miami se acomodó en la pelea de la Conferencia Este de la MLS y quedó cerca de los primeros puestos.