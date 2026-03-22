Amistoso de la Selección Argentina con Mauritania en la Bombonera: cuánto cuestan las entradas

La Selección Argentina disputará un amistoso ante Mauritania en la Bombonera. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

La Selección Argentina se despedirá de su público con dos amistosos antes del Mundial 2026. Luego de la cancelación de la Finalissima ante España en Qatar . El primero de estos encuentros se jugará ante Mauritania, en La Bombonera, el 27 de marzo.

El plantel que conduce Lionel Scaloni se entrenará en el predio de Ezeiza y luego enfrentará a Mauritania, el 27 de marzo. Como ocurrió en la previa a Qatar 2022, la despedida de la delegación argentina será en el estadio de Boca Juniors, porque el Monumental no estará disponible por los recitales de AC/DC.

Según confirmó la AFA, la venta de entradas comenzará este lunes 23 de marzo a las 10 horas a través de la plataforma Deportick. Los precios varían según el sector:

El retiro de tickets se realizará de manera presencial del martes 24 al jueves 26 de marzo en las boleterías del estadio de Huracán (Av. Amancio Alcorta 2544), de 9 a 15 horas. Los menores a partir de 3 años deben abonar el valor de platea completa. Las personas con discapacidad deben gestionar el ingreso anticipado en www.deportick.com, sin posibilidad de hacerlo el día del partido.

La apertura de la Bombonera está prevista para las 16.30, y se recomienda llegar con antelación para evitar demoras. Además, AFA confirmó que habrá shows musicales de Pablo Lescano y Mala Fama, y fuegos artificiales.

Tras la cancelación de los partidos en Doha, Argentina enfrentará a Mauritania y luego a Zambia el martes 31 de marzo, también en la Bombonera a las 20.15.

En la preparación, Lionel Scaloni sorprendió al convocar a Franco Mastantuono (Real Madrid) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo), sumados a jugadores locales como Tomás Palacios y Gabriel Rojas. Se quedaron afuera por lesión Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez.

Entre los refuerzos desde el exterior destacan Valentín Barco (Racing Estrasburgo), Máximo Perrone (Como), Gianluca Prestianni (Benfica) y José López (Palmeiras), quienes buscan un lugar en la nómina final del Mundial.

El cronograma de Argentina para el Grupo J del Mundial 2026 quedó definido. Debutará el martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas City a las 22 (hora argentina), jugará ante Austria el lunes 22 de junio a las 14 en Dallas, y cerrará la fase de grupos contra Jordania el sábado 27 de junio a las 23, también en Dallas.

Cuánto salen las entradas para ver a la Selección Argentina en la Bombonera

Populares: $90.000 (menores hasta 10 años, $25.000)

$90.000 (menores hasta 10 años, $25.000) Platea Alta K: $150.000

$150.000 Platea Alta H-I-J-F-G: $200.000

$200.000 Platea Media C-D-M: $330.000

$330.000 Platea Media A-B y Platea Baja L: $350.000

$350.000 Platea Preferencial: $490.000

Los convocados por Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).