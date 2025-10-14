Lionel Messi irá de titular en el amistoso de la Selección Argentina ante Puerto Rico

La Selección Argentina enfrentará a Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami, por el segundo amistoso de la ventana FIFA de octubre. Para el encuentro contra los boricuas, Lionel Scaloni tiene en mente que todos los futbolistas que fueron citados puedan tener participación, pensando en la lista para el Mundial 2026. Lionel Messi será titular.

El seleccionado argentino venció por el primer amistoso a Venezuela, por 1-0, con un gol de Giovani Lo Celso. Ahora, la Albiceleste se medirá con la escuadra boricua, un rival al que nunca enfrentó.

Messi va desde el arranque ante Puerto Rico en el segundo amistoso de la gira por Estados Unidos

De cara a este amistoso contra los caribeños, y a diez meses del debut en la próxima Copa del Mundo, Scaloni tiene pensado poner un once alternativo, con minutos para todos los citados, y probar futbolistas que no suelen estar convocados. De hecho, se espera que la formación inicial este compuesta en su mayoría por jugadores que no tuvieron minutos ante la Vinotinto.

El capitán argentino no estuvo presente en el primer partido, pero sí en el triunfo del Inter Miami por 4 a 0 ante el Atlanta United, y volverá a vestir la camiseta del conjunto nacional tras una fantástica actuación en la que convirtió por duplicado, con sus compañeros de la Scaloneta en el estadio.

En tanto, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, que no fueron titulares e incluso en el caso de los primeros dos ni siquiera tuvieron minutos, serán titulares. Se esperan los debuts de José López (titular) y Lautaro Rivero (desde el banco) con la celeste y blanca.

La formación de Argentina para enfrentar a Puerto Rico

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López, Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.