Copa Davis en Neuquén: cómo es el formato del torneo y qué instancia juega Argentina

Neuquén será sede la Copa Davis en una histórica serie que se disputará en septiembre en el Ruca Che. Argentina se enfrentará con Turquía en una cancha de superficie rápida.

Será el 19 y 20 de septiembre. El evento tuvo su presentación oficial el último sábado con presencia de autoridades de la Asociación Argentina de Tenis, de la provincia de Neuquén y del municipio.

A partir del año 2019, la Davis cambió su formato histórico y las finales por el título se juegan en una sede fija durante una semana. A esa instancia clasifican 8 países. Las otras series de clasificación sí mantienen el modelo de local-visitante.

Este año, Argentina no pudo acceder a esa instancia ya que cayó con Corea del Sur como visitante en la primera fase clasificatoria.

Por esa razón, ahora deberá enfrentar a Turquía por el Grupo Mundial 1 en la serie que se jugará en Neuquén. El equipo nacional debe ganar para sacar boleto nuevamente a la fase clasificatoria del año que viene y ahí tener la chance de volver a disputar las finales del 2027, algo que esta temporada se le negó por la derrota con Corea del Sur.

Además de cambiar el formato, la Davis también modificó el modo de disputa de cada serie. Ya no se juegan los dos singles el viernes, el dobles el sábado y los últimos dos singles el domingo.

Con la nueva modalidad, la acción se concentra el fin de semana. Se juega al mejor de cinco partidos y el que gane tres asegurará su clasificación. El primer día, el número 1 de cada equipo juega contra el número 2 del contrario en singles.

El segundo día se juegan los demás cruces. El domingo comienza con el partido de dobles, seguido del singles entre los dos número 1 y luego el de los N°2.

El año pasado, Argentina pudo clasificar al Final 8 donde cayó con Alemania en cuartos de final. Las series en esta instancia decisiva son al mejor de tres partidos.