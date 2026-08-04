Allanan la casa de Facundo Moyano en la causa por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad

La Justicia ordenó este martes el allanamiento de la vivienda del exdiputado nacional Facundo Moyano, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, en el marco de la investigación que lo tiene acusado por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad de su pareja, Candela Arizaga.

La Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda de Facundo Moyano

El procedimiento comenzó durante la tarde, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad ingresaron al edificio donde reside el exlegislador para realizar las tareas dispuestas por la Justicia. La medida fue autorizada alrededor de las 15.12, con el objetivo de reunir elementos de interés para la causa que se inició tras un confuso episodio ocurrido en las últimas horas.

La investigación avanzó pese a que, horas antes, Candela Arizaga, de 23 años, declaró ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad mientras permanecía en observación en el Hospital Pirovano y negó haber sido víctima de una agresión por parte de Moyano.

Según consta en su testimonio, la joven aseguró que el exdiputado «no le hizo nada» y sostuvo que lo ocurrido se produjo en un contexto de «consumo de estupefacientes». Su declaración quedó incorporada al expediente y será evaluada por la Justicia junto con el resto de las pruebas recolectadas.

A pesar de esa versión, el juzgado interviniente dispuso avanzar con el allanamiento para preservar evidencia y esclarecer las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos denunciados.

En paralelo, el caso también tuvo repercusión en las redes sociales. Victoria Arizaga, hermana de Candela, publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que cuestionó al exdiputado y al sistema político. «Estos son los políticos que eligen, los mismos que después hablan de los derechos de las mujeres», escribió en un mensaje que posteriormente eliminó.

La causa continúa en etapa de investigación y la Justicia busca determinar qué ocurrió durante el episodio que derivó en la intervención policial y en la apertura del expediente contra Moyano. El resultado del allanamiento y las pericias sobre los elementos secuestrados podrían aportar información clave para definir los próximos pasos del proceso judicial.

Con información de NA