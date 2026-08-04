Karina Milei reunió a la mesa política con la Ley de Tierras como prioridad legislativa

El Gobierno nacional reunió este martes a su mesa política en la Casa Rosada con el objetivo de coordinar la estrategia parlamentaria para las próximas semanas y avanzar con el tratamiento de las principales iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo. El encuentro fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y reunió a funcionarios y dirigentes de primera línea del oficialismo.

El Gobierno reactivó la mesa política para acelerar su agenda en el Congreso

Durante la reunión se realizó un repaso de la agenda legislativa prevista para agosto, un mes en el que el Ejecutivo buscará acelerar el tratamiento de proyectos considerados prioritarios para su programa de gobierno.

Entre los temas abordados se destacó la sesión convocada para este jueves en el Senado, donde está previsto el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa será el primer paso de una agenda parlamentaria que el oficialismo pretende sostener durante las próximas semanas.

Asimismo, se confirmó que hacia mediados de agosto la Cámara de Diputados debatirá dos proyectos centrales para la administración nacional: la modificación del régimen de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Ambas iniciativas forman parte del paquete de reformas económicas e institucionales que el Gobierno considera prioritarias.

Además de la agenda parlamentaria, durante el encuentro también se analizaron actividades vinculadas con la gestión. En ese marco, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, informó que este jueves 6 de agosto viajará junto al ministro de Economía, Luis Caputo, a la provincia de Catamarca.

Allí mantendrán reuniones con los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, y Elías Suárez, de Santiago del Estero, con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, una obra de infraestructura destinada a mejorar el abastecimiento de agua en la región.

La reunión de la mesa política contó con la participación de Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.