Caen las acciones argentinas en Wall Street y rebrota el riesgo país: cómo cotizan el dólar y el Merval

Jornada en rojo para los activos financieros de Argentina. En un escenario internacional atravesado por las negociaciones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán y la presentación de balances tecnológicos en Wall Street, los certificados de empresas argentinas (ADR) y el índice S&P Merval operan con caídas generalizadas de hasta el 3,6%, mientras que el riesgo país cortó su racha a la baja y volvió a escalar.

En la Bolsa de Nueva York, la tendencia negativa del panel local contrasta con el clima positivo de los índices estadounidenses. La racha bajista es encabezada por las acciones de Central Puerto (-3,6%), YPF (-3,2%), Edenor (-3,2%) y Transportadora Gas del Sur (-3%). En la vereda opuesta, mostraron avances los papeles de Corporación América (+2,8%), Tenaris (+2%) y Ternium (+1,8%).

El Merval cede 2,2% y los analistas miran a Wall Street y el Congreso

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice Merval registra un retroceso del 2,2%, ubicándose en las 3.202.266,69 unidades (equivalentes a US$2024,51 al ajustar por el dólar contado con liquidación). Las principales pérdidas locales corresponden a YPF (-3,5%), Edenor (-3%) y TGS (-3%), con una excepción alcista en Transener (+3,2%).

Al analizar el comportamiento financiero, el economista Gustavo Ber señaló a La Nación que los activos domésticos se ven impactados por el contexto externo, donde «Wall Street intenta extender la racha alcista reciente mientras se monitorean balances y el conflicto en Medio Oriente». Asimismo, el especialista destacó que los inversores mantienen la atención en las negociaciones legislativas en el Congreso de la Nación, leídas en clave de gobernabilidad y calendario electoral.

El riesgo país rebotó a 420 puntos tras el freno a los bonos

En el mercado de deuda, el riesgo país que mide JP Morgan sumó nueve unidades y se posicionó en los 420 puntos básicos (+2,2%), de acuerdo con los registros de la plataforma Rava Bursátil. Con este movimiento, el indicador interrumpió la racha bajista de las últimas tres ruedas, en las que había logrado descender 34 enteros.

Pese al rebote diario, desde la consultora Portfolio Personal Inversiones (PPI) resaltaron que «la deuda soberana en dólares comenzó agosto con el pie derecho», apoyada en la estabilidad de los títulos Globales. «El buen clima externo estuvo empujado por la distensión geopolítica, luego de que EE.UU. suspendiera acciones militares contra Irán, lo que redujo la prima de riesgo global y contrajo el precio del crudo», detallaron desde PPI.

Dólar hoy: el mayorista roza su techo anual y cede el blue

En la plaza cambiaria, el dólar mayorista avanzó $2,18 (+0,2%) hasta cotizar en $1495,95, acercándose a su valor nominal récord registrado a fines de julio. Con este nivel, la paridad oficial se ubica un 19% por debajo del techo de la banda cambiaria, fijado por la autoridad monetaria en $1849,35.

Por su parte, en las pizarras del Banco Nación (BNA) el dólar minorista se mantuvo estable a $1515, mientras que el promedio relevado por el Banco Central (BCRA) en las entidades financieras se ubicó en $1516,85. En el circuito financiero y libre: