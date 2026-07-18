«Por la última de Leo»: Histórico banderazo argentino en Times Square previo a la final del Mundial 2026

Miles de hinchas argentinos realizan este sábado un banderazo en Times Square en la previa de la final del Mundial entre Argentina y España, en una convocatoria que superó las estimaciones iniciales y obligó a la policía neoyorquina a reforzar el operativo de control en la zona.

La concentración comenzó por la tarde y se extendió sobre Broadway y la Séptima Avenida, con grupos de residentes, turistas y simpatizantes que viajaron especialmente para acompañar a la Selección.

Foto: Gentileza Octavio Guzmán (EFE).

Así fue el multitudinario banderazo argentino en Time Square

Según medios locales, como NBC New York y Telemundo, las autoridades evalúan trasladar parte del encuentro a Central Park si la afluencia continúa aumentando, debido a la capacidad limitada del área y al alto flujo de visitantes durante el fin de semana.

Los hinchas entonaron cánticos, desplegaron banderas y grabaron mensajes de apoyo destinados al plantel argentino. Asociaciones de residentes coordinaron puntos de encuentro alternativos en Bryant Park y Hudson Yards, mientras que bares argentinos de Manhattan y Queens reportaron reservas completas para el día del partido.

La policía de Nueva York mantuvo cortes parciales y presencia reforzada en Times Square para evitar bloqueos de tránsito y garantizar la seguridad de peatones y turistas. El consulado argentino difundió recomendaciones para evitar incidentes y recordó que las celebraciones deben realizarse sin obstruir accesos ni generar riesgos en zonas de alta circulación.

Foto: Gentileza Octavio Guzmán (EFE).

Con el banderazo ya instalado como una de las mayores movilizaciones de hinchas extranjeros en la ciudad, Nueva York se prepara para una jornada de festejos masivos en la previa del duelo decisivo entre Argentina y España.

Incluso, residentes estadounidenses no lograron evitar captar el momento y compartirlo a través de sus redes sociales.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">Times Square opanowane🇦🇷🇺🇸 <a href="https://t.co/0rU05PAveq">pic.twitter.com/0rU05PAveq</a></p>— Mateusz Skwierawski (@MSkwierawski) <a href="https://x.com/MSkwierawski/status/2078597684374413322?ref_src=twsrc%5Etfw">July 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Argentina fans having the absolute best time in Times Square. I’ll keep dreaming this will be Scotland fans one day 🤞💭🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/hCcP1Pxp4S — Rochelle Bucknell (@RochelleBuckn17) July 18, 2026

Con información de Noticias Argentinas.