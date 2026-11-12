Lionel Scaloni, camino a batir el récord de presencias en el banco de la Selección Argentina

Fin de las especulaciones. Claudio Tapia confirmó lo que tanto se rumoreaba: Lionel Scaloni renovó su contrato y continuará al mando de la Selección Argentina de Fútbol hasta 2030, cuando se disputa la próxima Copa del Mundo.

Unas últimas reuniones terminaron de afinar las cuestiones contractuales y dieron por concluida la negociación, la cual estaba muy avanzada desde hacía varias semanas, desde la previa al partido que marcó la despedida de Lionel Messi del combinado albiceleste.

La continuidad de Scaloni refleja uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol argentino. El santafesino quedó al mando del equipo nacional en 2018, luego del Mundial de Rusia, y desde entonces acumuló un total de 107 partidos dirigiendo al seleccionado, con un saldo favorable de 81 éxitos.

“ESTOY FELIZ, ESTO ME LLENA” Lionel Scaloni emocionado luego de anunciar su renovación con la Selección Argentina. https://t.co/Uedlph7KqY — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

Ello lo transforma en el segundo técnico con más presencias en el banco de suplentes del elenco nacional, listado que todavía encabeza Guillermo Stábile con 124 presencias, entre 1939 y 1961. En ese lapso, el también exjugador (disputó el primer Mundial de Fútbol), logró 7 títulos: 6 Copas América y 1 Panamericano.

Hasta que finalice el nuevo contrato, luego del Mundial de 2030, Scaloni superará el récord y pasará a comandar la lista de mayor cantidad de partidos dirigidos. Aunque antes de la cita mundialista, el de Pujato, campeón de América dos veces y de Qatar 2022, tendrá el desafío de las Eliminatorias y la próxima Copa América.

“WALTER VA A EMPEZAR SU CARRERA SOLO” Lionel Scaloni confirmó que Samuel no seguirá siendo parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina. https://t.co/3zg3W15Kmy November 12, 2026

Detrás de Stábile y Scaloni aparece César Luis Menotti. El Flaco, dicho por muchos el responsable de refundar el fútbol argentino en los 70’, dirigió 79 partidos (1974 a 1982) y obtuvo 42 triunfos, destacándose la obtención del primer título mundial para Argentina.

Detrás de Menotti aparece Carlos Salvador Bilardo. El Narigón prosiguió la era exitosa y logró en 1986 la segunda corona mundial, tras consagrarse en México 86’. Sus números reflejan 79 partidos y 26 victorias, entre 1983 y 1990 al mando del equipo argentino.

El Top 5 de entrenadores lo completa Alfio Basile. El Coco tuvo dos ciclos, de 1991 a 1994 y de 2006 a 2008, totalizando 76 encuentros dirigidos. En total, el bahiense cosechó 42 victorias, sobresaliendo las consagraciones en las Copas América de 1991 y 1993.