Scaloni, tras renovar con Argentina: cómo lo convencieron, el recambio generacional y la previa ante Uruguay

Lionel Scaloni dio las claves de la renovación de su contrato con la Selección Argentina y se refirió al futuro del equipo. (Foto: @Argentina)

La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina ya es oficial y el entrenador aprovechó la conferencia de prensa de este jueves para explicar los motivos de su decisión y anticipar cómo será la nueva etapa. Después del anuncio del presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, el DT también respondió sobre distintos temas de actualidad, en la previa del amistoso ante Uruguay.

«Es lo que queríamos desde el primer momento», expresó Scaloni entre lágrimas al referirse a la renovación hasta el Mundial 2030. El entrenador agradeció el esfuerzo de la dirigencia para alcanzar el acuerdo y reconoció que los últimos meses no habían sido sencillos en el plano personal.

«El tiempo siempre cura un montón de cosas. En ese momento, el golpe de no haber ganado la final fue difícil y lo primero que se te viene a la cabeza es pensar qué hacer, ver lo que viene e intentar recargar las pilas», explicó sobre las dudas que había tenido después de perder la final del Mundial 2026 ante España.

“ESTOY FELIZ, ESTO ME LLENA” Lionel Scaloni emocionado luego de anunciar su renovación con la Selección Argentina. https://t.co/Uedlph7KqY — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

Sin embargo, aclaró que nunca cerró la puerta a la continuidad y que volver a analizar jugadores fue una señal de que todavía tenía ganas de seguir. «Vimos que enseguida nos pusimos otra vez a mirar futbolistas y eso era una buena señal. Era justo que me pudiera tomar este tiempo y ser sincero. Esa sinceridad hace que yo y el cuerpo técnico estemos con las pilas recargadas hoy», agregó.

Scaloni y una nueva etapa en la Selección Argentina

El entrenador anticipó que la idea futbolística no tendrá grandes modificaciones, aunque habrá lugar para nuevas caras. «La idea de juego va a ser similar, los jugadores que elegimos son del mismo corte, jugadores que juegan de la manera que nos gusta a nosotros con la pelota. Lo único es que son jóvenes y hay que darles tiempo», señaló.

En ese sentido, destacó que ya hubo apariciones interesantes y pidió paciencia para los futbolistas que comienzan a ganarse un lugar. «Necesitamos la paciencia de todo el mundo, de los periodistas, de los entrenadores. Son chicos que tienen un techo enorme, pero a lo mejor todavía no están para dar lo que nos dieron Messi, Di María y Otamendi», explicó.

También se refirió a la posibilidad de incorporar a alguien al cuerpo técnico tras la salida de Walter Samuel, quien iniciará su camino como entrenador principal. «En principio no vamos a sumar a nadie. Creemos que podemos seguir así y eso es lo que vamos a intentar», afirmó.

Qué pasará con la camiseta N° 10 de la Selección Argentina

Otro de los temas que abordó fue quién utilizará la histórica camiseta que dejó vacante Lionel Messi. Por ahora, el entrenador no tiene pensado asignársela a otro futbolista.

«En este partido no se la vamos a dar a nadie. No tenemos pensado a quién dársela hasta que no sea obligatorio. Cuando sea obligatorio ya veremos a quién se la damos», afirmó.

“NO TENEMOS PENSADO A QUIEN DARSELA HASTA QUE NO SEA OBLIGATORIA” Scaloni sobre la 10 de Argentina… ¿Quién será el heredero? https://t.co/fLYxERbrj0 November 12, 2026

Además, dejó en claro que no quiere que el número pase de un jugador a otro: «El día que decidamos darla, esperemos que sea al jugador que se la pueda quedar».

Dibu Martínez, la duda del DT para enfrentar a Uruguay

De cara al clásico de este viernes en La Bombonera, el entrenador todavía no confirmó si Emiliano Martínez estará desde el arranque. El arquero completó los trabajos con normalidad, pero la decisión se tomará después del entrenamiento.

«Es un partido exigente y hablaremos con él. Martín (Tocalli, entrenador de arqueros) hablará con él y decidiremos», explicó Scaloni. En caso de que el arquero del Chelsea no esté en condiciones de jugar, Gero Rulli ocupará su lugar.

Además, confirmó que Dibu será el capitán si juega, mientras que el arquero del Manchester City llevará la cinta en caso contrario. «Se lo merece. Siempre ha tenido un comportamiento increíble, es un chico muy respetado que está desde el primer momento con nosotros», destacó sobre Rulli.

El entrenador palpitó el amistoso ante Uruguay y habló de Messi

En la previa del clásico de este viernes, el entrenador destacó la jerarquía del rival y lo consideró una buena medida para los futbolistas que buscan ganarse un lugar.

«Creo que es de las potencias futbolísticas. El que piensa lo contrario está equivocado. Mirando uno por uno los jugadores, uno se da cuenta de que es una gran selección, con el espíritu competitivo del fútbol sudamericano», señaló sobre Uruguay.

También explicó que, más allá del rival, la intención será observar a los nuevos convocados y darles oportunidades en un partido exigente.

Por último, Scaloni contó que todavía no habló con Lionel Messi sobre su renovación. «Espero que esté contento de que sigo», expresó.

El entrenador también tuvo palabras de agradecimiento para los hinchas que le manifestaron su apoyo durante los últimos meses. «El hincha es difícil de explicar. Me emociona porque un montón me decían que siga, otros me decían que ya les di un montón y que lo que decida está bien. A ellos les agradezco las muestras de cariño», expresó.

“SI SEGUIMOS TAMBIÉN ES POR EL HINCHA” Lionel Scaloni completamente emocionado luego de recordar el cariño de los argentinos. https://t.co/cXc3wPbiEm — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

Visiblemente emocionado, reconoció que el afecto de la gente tuvo un peso importante en su decisión: «Fue gran parte de la elección seguir por la gente, darle esa felicidad que tienen con la Selección y ojalá la sigan teniendo».