Nvidia pierde hasta 14% en Wall Street por la salida de Jensen Huang: cómo impacta en el Cedear

El logo de Nvidia en una de sus sedes. La acción de la empresa llegó a caer más de 14% en Wall Street tras la renuncia de Jensen Huang. (Foto: gentileza)

Las acciones de Nvidia llegaron a caer más de 14% este jueves en Wall Street, tras la renuncia de su cofundador y director ejecutivo, Jensen Huang. Con el correr de la rueda recortaron buena parte de la baja y por la tarde cedían alrededor de 5%, a 164,72 dólares.

El papel abrió a 151,01 dólares y tocó un mínimo de 149,03, una baja de 14,2% respecto del cierre del miércoles, según datos de Rava. En ese momento, la capitalización de la compañía quedó por debajo de los 4 billones de dólares y, por un rato, también de la de Microsoft.

La renuncia se conoció poco antes de la apertura, después de que The New York Times revelara dos relaciones extramatrimoniales del ejecutivo. La directora financiera, Colette Kress, quedó como CEO interina mientras el directorio busca un reemplazante.

El golpe completa una semana negra para la acción, que el viernes pasado había cerrado en 186,64 dólares y acumula una baja cercana al 12% desde entonces. La seguidilla de revelaciones sobre Huang ya le borró a la empresa unos 515.000 millones de dólares de valor de mercado, y la acción pierde más de 20% en el último mes, de acuerdo con CNBC.

AMD y Broadcom suben mientras CoreWeave y las empresas ligadas a Nvidia se hunden

La crisis en Nvidia dejó ganadores entre sus competidoras. AMD subía 4% y Broadcom 5% a media jornada, ante la expectativa de que el vacío de conducción en la líder del sector abra espacio a sus rivales.

Del otro lado quedaron las compañías que dependen de los chips de Nvidia. CoreWeave, la proveedora de servicios en la nube en la que Nvidia tiene una participación cercana al 13%, según Euronews, llegó a perder 12% y devolvió parte del salto que había dado el miércoles tras presentar sus resultados, informó.

La también proveedora de nube Nebius se hundía 19%, de acuerdo con el mismo reporte. Pese al sacudón en el sector, los principales índices de Wall Street dieron vuelta la caída de la apertura y pasaron a terreno positivo, según Yahoo Finance.

Qué pasa con el Cedear de Nvidia y qué esperan los analistas tras la salida de Huang

En la Argentina, el Cedear de Nvidia que cotiza en BYMA acompañó el derrumbe: llegó a caer 14,6%, hasta $10.380, y a las 16 cotizaba a $11.500, con una baja de 5,35%, según datos de Rava.

El volumen negociado superó los 9 millones de certificados, casi nueve veces el promedio, y el golpe pesa más porque la acción ya venía en baja desde su récord de octubre por las dudas sobre las enormes inversiones en inteligencia artificial.

Nvidia vale casi un tercio menos que en su récord de octubre Precio de cierre diario de la acción en Wall Street, en dólares. El último punto es del jueves 12 de noviembre a las 15:54, tras la renuncia de Jensen Huang. Récord de cierre (6 de octubre)US$ 239,24 Caída desde el récord−31,1% 1 mes 3 meses 6 meses 1 año Fuente: Rava Bursátil.

Los analistas también ajustaron sus números. El banco de inversión Bernstein recortó a la mitad su precio objetivo para la acción, de 400 a 200 dólares, informó CNBC, y el analista Dan Ives, de Yorkville Ives & Co., había advertido antes del anuncio que la empresa podía perder un cuarto de su valor si Huang se iba, según Euronews.

No todos ven solo riesgo. El gestor Paul Meeks dijo a CNBC que está comprando acciones de Nvidia porque la caída dejó la valuación en niveles que consideró demasiado bajos.