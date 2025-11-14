Scaloni destacó la victoria ante Angola, pero admitió: «Pudimos hacerlo mejor»

"Ha sido una buena prueba, creo que estuvimos a la altura", resumió Scaloni. (Photo by Julio PACHECO NTELA / AFP)

Lionel Scaloni quedó conforme con la actuación de la Selección Argentina tras el 2-0 sobre Angola en Luanda. Después de la victoria que cerró la participación argentina en este 2025, el oriundo de Pujato indicó que «siempre se aprende cuando jugás un partido contra rivales que no conocés tanto, y tan fuertes físicamente como Angola«.

«Ha sido una buena prueba, ellos tienen jugadores rápidos. Creo que estuvimos a la altura del partido, más allá de que en algunos momentos podríamos haberlo hecho mejor«, amplió Scaloni en rueda de prensa.

Sobre cómo se dio el trámite del partido, el santafesino apuntó que «intentamos jugar el encuentro con nuestras armas, felicito al rival por su buen partido también«.

Sobre la ausencia de Nicolás Otamendi, el entrenador argentino explicó que «no ha jugado porque preferimos cuidarlo, lo conocemos. Hoy elegimos otros chicos pero sabíamos que él estaba dispuesto como siempre«.

«Sé que este es un pueblo que se pone contento cuando nos va bien, estamos muy agradecidos por el recibimiento que nos dieron«, cerró el técnico del seleccionado argentino.