Llegó al país como refuerzo estrella y se rompió los ligamentos cruzados: ocho meses después, prepara su vuelta en Racing

El juvenil vistió la camiseta de la Selección Argentina y fue gran promesa en Inter de Milán.

Ya sin objetivos competitivos por delante, tanto en el ámbito local como en la aspiración continental, en Racing Club comienza a planificarse la temporada 2027, con el claro y único objetivo de revertir el opaco presente deportivo.

Después de haber quedado afuera de los playoffs del Clausura 2026, y en medio de una creciente crisis institucional, en Avellaneda esperan poder rearmar el equipo y replantear la estructura futbolística de cara al futuro.

En tal sentido, además de la necesidad ir tras un nuevo técnico (Chirola Romero asumió el interinato tras la salida de Vojvoda), en el club se evalúan posibles refuerzos de cara a lo que viene. Y he allí una buena noticia para la Academia: la inminente vuelta del mediapunta Valentín Carboni.

El joven volante de 21 años, que llegó a disputar partidos en la Selección Argentina, había arribado en enero como refuerzo estrella desde Inter, pero se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en febrero y nunca pudo brillar.

Casi ocho meses después de aquella gravísima lesión, Carboni está cada vez más cerca de regresar a las canchas, afrontando la última etapa de la recuperación. El objetivo del mediocampista es poder estar al 100% de cara al próximo año y competir en plenitud.

En la Academia aseguran que lo ven muy bien. De hecho, el jugador entrenó a la par de sus compañeros en la víspera y respondió de buena manera.

Pero la decisión por el momento es que no esté entre los concentrados para los próximos dos encuentros que le quedan al equipo, el viernes en el Cilindro contra Aldosivi, por la fecha 15, y luego la visita a Barracas, por la última jornada. Si todo continúa sobre rieles, en ese encuentro podría ir al banco.

Sin embargo, no hay que descartar que pueda sumar minutos en el amistoso frente a Colo-Colo, programado para el viernes 13 de noviembre durante el parate por la ventana de la fecha FIFA.

En su etapa con la celeste y blanca, donde está a préstamo hasta diciembre de 2027, el juvenil que ganó la Copa América 2024 con la Selección Argentina apenas pudo disputar 5 encuentros en Racing y terminó como suplente antes de lesionarse. Previo a eso, registraba 15 encuentros en Genoa y un gol, 9 en Inter y un tanto y 2 anotaciones en 32 presentaciones con Monza.