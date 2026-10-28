Denunciaron penalmente el ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina

La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú por el ingreso del senador brasileño Flávio Bolsonaro al país y su posterior salida en un avión privado. Pidió investigar los controles migratorios, preservar las cámaras de seguridad y acceder a la documentación del vuelo con destino a Ecuador.

La presentación se conoció después de que la Dirección Nacional de Migraciones confirmara que el dirigente brasileño cruzó la frontera junto a su familia y abordó un vuelo privado desde Puerto Iguazú. El organismo detalló el recorrido de la comitiva y el destino declarado de la aeronave.

Qué pidió investigar Marcela Pagano sobre el ingreso de Flávio Bolsonaro

Pagano solicitó preservar las grabaciones de las cámaras del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú. También reclamó acceso a los planes de vuelo, la lista de pasajeros y el contrato del servicio de transporte aéreo privado.

La diputada Marcela Pagano.

La diputada pidió que se investigue la posible comisión de delitos relacionados con el tránsito de personas y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación busca determinar si hubo irregularidades en los controles que permitieron el ingreso y la posterior salida del senador brasileño.

“La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta”, sostuvo la legisladora en una publicación en X. Además, planteó interrogantes sobre el procedimiento y afirmó: “Si entró, alguien lo dejó entrar. Si lo quisieron sacar por un aeropuerto federal, alguien miró para otro lado”.

El comunicado de Migraciones sobre el vuelo privado de Flávio Bolsonaro

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus dos hijas. De acuerdo con el organismo, los cuatro cruzaron el puente internacional Tancredo Neves el martes 27 de octubre a las 22.50, con documentación válida y sin impedimentos legales para ingresar al país.

El comunicado oficial indicó que, a las 23.30, la familia abordó un avión privado operado por Baires Fly S.A. La aeronave tenía como destino declarado la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, según la información difundida por Migraciones.

La confirmación oficial se conoció después de que circularan versiones sobre el recorrido del senador brasileño y un posible traslado a Estados Unidos. La información del organismo migratorio precisó el destino declarado del vuelo que partió desde Puerto Iguazú.

Las dudas sobre la situación judicial de Flávio Bolsonaro en Brasil

El caso también generó interrogantes por la situación judicial del dirigente brasileño. Según las informaciones difundidas sobre el episodio, el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, había dispuesto restricciones relacionadas con sus documentos de viaje y su salida del país.

Antes de la confirmación de Migraciones, circularon versiones sobre un eventual traslado a Estados Unidos y posibles gestiones para solicitar asilo político. Sin embargo, el destino declarado para el vuelo que partió desde Puerto Iguazú fue Guayaquil.

La denuncia de Pagano apunta a esclarecer las condiciones en las que se produjo el ingreso a la Argentina y la salida posterior de la comitiva. Entre las medidas solicitadas figuran la preservación de registros audiovisuales y la revisión de la documentación vinculada con el traslado aéreo.