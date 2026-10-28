5 alimentos con probióticos naturales para estabilizar la microbiota intestinal

Las bacterias se encuentran en todas partes y son fundamentales para el mantenimiento de los ecosistemas. En el interior del cuerpo humano también conviven una serie de colonias bacterianas que cumplen funciones esenciales. La comunidad bacteriana en el tubo digestivo humano, conocida como microbiota intestinal, digiere alimentos de origen vegetal, evita infecciones, ayuda a digerir alimentos, a aprovechar los nutrientes, estimulan las defensas y contribuyen a producir vitaminas, entre otras funciones.

Por todo esto, cada vez son más los profesionales de la salud que sostienen que mantener la salud del intestino, repercutirá en una vida más plena. La licenciada en Nutrición Sofía Bardeggia (MP 11794), especializada en alimentación basada en plantas y salud digestiva, promueve estos hábitos saludables a través de la alimentación.

“Los probióticos son microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, pueden reportar múltiples beneficios sobre el ser humano”, explica la licenciada. Hay alimentos que actúan como probióticos ya que atravesaron un proceso de fermentación natural. Para que un probiótico sea considerado como tal y cumpla su función, tiene que estar vivo al momento de la ingesta.

Antes de incorporar un probiótico, se aconseja acomodar las bases, que son la alimentación de la persona, la hidratación, el descanso reparador y el ejercicio. Cuando ya hay cierta adherencia a estos principios, es ideal sumar algún probiótico que mejore su salud. La consulta a los especialistas sobre estos nuevos hábitos es fundamental”. Sofía Bardeggia, Licenciada en Nutrición (MP 11794).

Hay muchas formas de mejorar el estado de la microbiota intestinal, es decir, de promover la salud en general. A continuación se presentan cinco alimentos con probióticos naturales, de fácil acceso, que pueden ser muy beneficiosos para tu salud digestiva.

1- Yogur

Fuente de probióticos natural por excelencia. Contiene bacterias que se encargan de fermentar la lactosa en ácido láctico. Estos microorganismos, son de gran utilidad para mejorar el estado de la microbiota intestinal.

2- Miso

El miso es una pasta realizada a partir de semillas de soja y sal marina. Su uso más conocido es en regiones orientales, aunque ya se consume y consigue en todas partes. Es de gran utilidad para condimentar platos con fideos, tofu o vegetales.

3- Kombucha

Es una bebida fermentada milenaria. Es reconocida por sus múltiples propiedades benéficas. Se produce a partir de la fermentación del sustrato de té y fructosa por parte de una mezcla de microorganismos simbiontes que se conoce como SCOBY (Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast).

4- Kéfir de leche

Es similar al yogur líquido. Su proceso de fermentación requiere más pasos y tiene una mayor duración (14-18 horas), lo que repercute en su carga de microorganismos (hasta 3 veces más microorganismos que los yogures estándar).

5- Chucrut

Es una preparación culinaria que tiene como base las hojas frescas de la col. El chucrut se considera un superalimento en el terreno de los probióticos, pues tiene una cantidad de microorganismos potencialmente positivos, también reporta buenos valores de fibra. Es muy fácil de elaborar.