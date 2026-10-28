Signar Energy será la nueva compañía que gestionará el negocio de refinación y combustibles de Shell

La venta fue anunciada a principios de junio con un monto de 1.420 millones de dólares. Foto: archivo.

Mercuria Energy Group anunció que el negocio de refinación y venta de combustibles de la marca Shell pasará a ser gestionado por Signar Energy, una nueva identidad corporativa. La medida tiene lugar tras la compra de los activos de la brasileña Raízen en Argentina por 1.420 millones de dólares, concretada a principios de junio.

La nueva estructura estará a cargo de las actividades de downstream antes operadas por Raízen. En ese esquema, Signar Energy mantendrá la licencia de Shell para operar en el mercado argentino.

El anuncio formaliza la nueva identidad de una operación que incluyó el traspaso de la red de 894 estaciones de servicio bajo la marca Shell. El acuerdo también abarcó la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, dos aeroplantas en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque y dos terminales de combustibles localizadas en Arroyo Seco y Santa Fe.

En dicha negociación participó Integra Capital, fondo de inversión encabezado por José Luis Manzano. La operación fue instrumentada a través de Latam Downstream Holdings y Silver Projects I, ambas sociedades controladas por Mercuria.

Mediante un comunicado tomado por distintos medios, Brian Falik, Global Chief Investment Officer de Mercuria Energy Group, afirmó que «esta adquisición en Argentina refleja el compromiso de largo plazo de Mercuria con la inversión estratégica en los mercados energéticos globales y refuerza la presencia consolidada de la compañía en América Latina».

«Mercuria considera que Argentina representa un mercado energético importante, con sólidos fundamentos de largo plazo y oportunidades significativas de crecimiento operativo e inversión. Por ello, tiene la intención de aprovechar su experiencia global y regional para apoyar el éxito y el desarrollo continuo del negocio en el país», añadió.

Por su parte, Andrés Cavallari, CEO de Signar Energy, expresó que «esta nueva etapa consolida el prestigio que hemos construido a lo largo de 112 años de trayectoria de la marca Shell, líder en combustibles y lubricantes en Argentina».

En esa línea, concluyó: «Con el respaldo del mismo equipo y la solidez de los valores que nos definen, reafirmamos nuestro compromiso con la continuidad de la marca y los productos Shell y avanzamos con una visión clara y estratégica de crecimiento sostenido hacia el futuro».

Mercuria, con sede en Ginebra, Suiza, fue fundada en 2004 y desarrolla actividades en más de 50 países. Su negocio incluye petróleo crudo, productos refinados, gas natural, gas natural licuado, electricidad, energías renovables y metales, con ingresos anuales superiores a los 140.000 millones de dólares.