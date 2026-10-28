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Budín de espinaca: la receta fácil y rica que resuelve cualquier comida

Es una opción práctica para aprovechar las verduras, sumar nutrientes a la alimentación y preparar un plato versátil que se puede servir tanto en el almuerzo como en la cena.

Redacción

Por Redacción

Cómo hacer budín de espinaca paso a paso. Foto ilustrativa.

Cómo hacer budín de espinaca paso a paso. Foto ilustrativa.

El budín de espinaca es una alternativa sencilla para incorporar verduras a las comidas sin complicarse en la cocina. Con pocos ingredientes y una preparación fácil, se puede servir caliente o frío, acompañado de una ensalada o como guarnición.

Ingredientes para preparar budín de espinaca

  • 2 atados de espinaca fresca
  • 3 huevos
  • 1 cebolla mediana
  • 100 gramos de queso rallado o mozzarella
  • 2 cucharadas de queso crema
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
  • Un poco de aceite para cocinar la cebolla

Cómo hacer budín de espinaca paso a paso

1. Preparar la espinaca. Lavar bien las hojas y cocinarlas al vapor o en una sartén hasta que se ablanden. Escurrirlas y picarlas para retirar el exceso de líquido.

2. Saltear la cebolla. Picar la cebolla y cocinarla en una sartén con un poco de aceite hasta que quede transparente.

3. Mezclar los ingredientes. En un recipiente, batir los huevos y agregar la espinaca, la cebolla, el queso y el queso crema. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

4. Llevar al horno. Colocar la preparación en una budinera previamente aceitada y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante unos 30 a 40 minutos, hasta que el budín esté firme y dorado.

5. Servir. Dejar reposar unos minutos antes de desmoldar. Se puede comer caliente o frío, acompañado de una ensalada fresca.

Un plato versátil para todos los días

El budín de espinaca permite adaptar la receta según los ingredientes disponibles. Se puede sumar zanahoria rallada, choclo, ricota o diferentes tipos de queso para obtener distintas versiones.

Es una preparación ideal para organizar las comidas de la semana, aprovechar verduras frescas y resolver un almuerzo o una cena con una receta casera.


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El budín de espinaca es una alternativa sencilla para incorporar verduras a las comidas sin complicarse en la cocina. Con pocos ingredientes y una preparación fácil, se puede servir caliente o frío, acompañado de una ensalada o como guarnición.

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