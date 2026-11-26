El británico había manifestado su preocupación en Las Vegas ante la falta de respuesta de su equipo.

Fin del misterio. A pesar de tantas especulaciones y rumores en las últimas semanas, el inglés Oliver Bearman recibió hoy el anuncio que tanto esperaba: el equipo Haas de Fórmula 1 ratificó su continuidad y lo confirmó como piloto para la temporada 2027. De esta forma, quedó completa la plantilla de pilotos para el próximo año.

El comunicado se emitió a primera hora de este jueves, en la previa del Gran Premio de Qatar, antepenúltima cita del calendario 2026; noticia que trajo alivio en el británico, que días atrás en Las Vegas había mostrado su frustración por no tener, hasta ese momento, un acuerdo con la escuadra norteamericana.

En medio de ese panorama incierto, hasta se llegó hablar de la posible inclusión del piloto de 20 años a Alpine en lugar del argentino Franco Colapinto, trascendido, divulgado por un medio inglés, que rápidamente fue negado por altas fuentes de la escudería francesa, que tendrá al pilarense por tercer año (segundo como titular) en sus filas.

Signing on for another season ✍️🐻 We’re excited to confirm that Ollie Bearman will continue with the team for the 2027 season. #HaasF1 #F1 | @OllieBearman https://t.co/oBrGiCrJBs — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 26, 2026

Bearman debutó en la Fórmula 1 imprevistamente en el GP de Arabia Saudita de 2024, en reemplazo del español Carlos Sainz nada menos que tripulando una Ferrari. Su estreno fue asombroso, logrando finalizar en zona de puntos, lo que le valió, carreras más tarde, pasar a ser piloto titular del equipo Haas, con el cual corrió dos carreras ese año y las últimas dos temporadas completas.

El director del equipo, Ayao Komatsu, explicó: “Continuar con Ollie en 2027 fue una decisión natural para nosotros”. Destacó el crecimiento, el compromiso y la calidad del piloto, tanto dentro como fuera de la pista. “Posee una ética de trabajo excepcional y un gran deseo de superación personal y profesional”, agregó Komatsu, quien confía en que Bearman es la persona ideal para liderar el equipo.

El piloto inglés, por su parte, se mostró entusiasmado por seguir en Haas: “No es ningún secreto que estoy encantado de continuar con el equipo TGR Haas F1 en 2027”, afirmó.

“Tenemos grandes ambiciones de seguir avanzando, y me entusiasma liderar ese trabajo, partiendo de lo que hemos logrado y esforzándonos por conseguir aún más juntos; tenemos asuntos pendientes”, aseguró Bearman.