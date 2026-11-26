Desde su llegada a la Argentina, Daniela Christiansson comenzó a tener mayor exposición mediática. En esta oportunidad, la modelo sueca sorprendió al revelar detalles desconocidos de su vínculo con Wanda Nara, la expareja de Maxi López.

Según informó Vía País, la modelo estuvo invitada a Solo con Niki, el ciclo de streaming de Nicole y Gege Neumann, donde repasó su historia de amor con el exfutbolista y explicó por qué nunca logró construir una relación cercana con la empresaria.

Daniela Christiansson reveló cómo fueron sus primeros encuentros con Wanda Nara

La modelo recordó que tenía apenas 22 años cuando conoció a Maxi López y que, si bien sabía quién era Wanda Nara, desconocía la magnitud de los conflictos que habían protagonizado tras su separación.

Al recordar sus primeros encuentros con la conductora de MasterChef Celebrity, Daniela reconoció que prácticamente no existía comunicación entre ellas.

Según explicó, la tensión que mantenían Wanda y Maxi en aquella época condicionaba el trato entre ambas.

Sin embargo, la situación podría cambiar. Christiansson aseguró que todavía no tuvieron tiempo de compartir un encuentro, aunque se mostró predispuesta a establecer un vínculo con la empresaria.

Qué piensa Daniela Christiansson del acercamiento entre Maxi López y Wanda Nara

Otro de los momentos más llamativos de la entrevista ocurrió cuando Nicole Neumann le preguntó cómo había reaccionado al enterarse de que su pareja iba a trabajar junto a su exesposa.

Lejos de manifestar incomodidad, Daniela reveló que apoyó la decisión de Maxi López desde el primer momento y que no encontró motivos para desconfiar del reencuentro laboral.

También recordó que el viaje del exfutbolista a la Argentina estaba previsto inicialmente para tres semanas, pero terminó extendiéndose durante un año.

A pesar de la distancia y los cambios que atravesaron como pareja, la modelo realizó un balance positivo de aquella experiencia y del presente que comparten en el país.