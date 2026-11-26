El presidente Javier Milei se reunió este jueves con su par de la República del Paraguay, Pedro Alliana, en Asunción. El encuentro ocurre luego de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva confirmara que su embajador, Julio Bitelli, no regresará a Buenos Aires.

Previamente, el mandatario argentino participó de la ceremonia de recepción oficial en el Palacio de López, que incluyó honores militares, la entonación de los himnos nacionales y el saludo de las delegaciones. Además, realizó una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes de la Patria, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano.

Alliana dejó la vicepresidencia y asumió el pasado 6 de noviembre tras la renuncia y destitución de su antecesor y compañero de fórmula, Santiago Peña. El exmandatario era un amigo cercano de Milei y su principal apoyo en los debates del Mercosur, donde ambos confrontaban con las posturas de centroizquierda y los aliados geopolíticos de Lula y del presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

El corralito en Paraguay y cómo sigue la agenda de Milei en Asunción

La salida de Peña se precipitó por un grave descalabro financiero que incluyó un corralito bancario tras el colapso del Ueno Bank, dejando a millones de paraguayos con sus fondos retenidos. Alliana asumió con la promesa de resolver esa crisis y recibió hace diez días el respaldo telefónico de Milei, un diálogo que allanó el terreno para la cumbre oficial de hoy.

Tras la bilateral con Alliana, la actividad del jefe de Estado argentino en Asunción continuará con una serie de reuniones con empresarios locales y un almuerzo ampliado al que se sumará el canciller Pablo Quirno. Antes de emprender su regreso a Buenos Aires —previsto para la madrugada del viernes—, Milei recibirá un premio de la Academia de Historia local.

Tensión con Brasil y el inminente cruce con Lula en Montevideo

El futuro del bloque regional comenzará a develarse el próximo 4 de diciembre en Montevideo, durante la cumbre semestral de presidentes. Fuentes del Gobierno confirmaron este jueves que Milei asistirá al encuentro, instancia en la que Argentina recibirá la presidencia pro-témpore de manos de Uruguay.

Desde la cancillería brasileña evitaron confirmar la presencia de Lula da Silva, aunque aclararon que el mandatario «no suele perderse esas cumbres». Según fuentes de ambos países, un cruce cara a cara entre ambos líderes es hoy el escenario más probable.

El eventual encuentro se producirá en el peor momento de los vínculos bilaterales desde el retorno de la democracia argentina. Será la primera vez que se vean desde su frío saludo protocolar en Foz de Iguazú en diciembre pasado y ocurrirá días después de que Lula consiguiera su reelección en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro, aliado de Milei hoy exiliado en Estados Unidos.