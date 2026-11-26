La Municipalidad de Viedma comenzó con la colocación de la carpeta asfáltica de la primera etapa del Plan Municipal de Asfalto 2026. Los trabajos arrancaron sobre la calle Patagonia Argentina, en el barrio Belgrano, y forman parte de un proyecto que contempla la pavimentación de 17 cuadras distribuidas en Belgrano, Don Bosco, Santa Clara y Don Zatti.

El inicio de la obra marca el avance de un proyecto que había sido licitado en julio y que contempla una inversión de $826.128.842 (unos US$550.752, tomando como referencia un dólar a $1.500), financiada íntegramente con recursos municipales. En aquella instancia, la empresa Ingeniería y Arquitectura SRL presentó la única oferta para ejecutar los trabajos.

El intendente Marcos Castro recorrió el comienzo de las tareas junto a la jefa de Gabinete, María Eugenia Serra, y el secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Obras Públicas, Juan Domínguez.

Qué calles de Viedma serán asfaltadas

El Plan Municipal de Asfalto 2026 contempla intervenciones en cuatro barrios de la capital rionegrina, con trabajos que buscan mejorar la conectividad y responder a demandas de los vecinos.

La obra comenzó en el barrio Belgrano de Viedma, sobre la calle Patagonia Argentina. Foto: gentileza.

En el barrio Belgrano, las tareas comenzaron sobre Patagonia Argentina, desde el sector de la Costanera.

En Don Bosco, el proyecto incluye cinco tramos de la calle Savio, entre Mazzarello y Misiones Salesianas, además de San Francisco de Asís, entre Savio y Contín.

En Santa Clara, la pavimentación alcanzará la calle Tierra del Fuego, entre La Pampa y Schieroni.

Mientras que en Don Zatti, las obras se realizarán sobre Murillo, entre Parisi y General Winter, y Beruti, entre Juan Manuel de Rosas y General Winter.

La iniciativa también contempla obras complementarias, como cordón cuneta, badenes y desagües pluviales, previstas en el proyecto original para mejorar el escurrimiento del agua y la durabilidad de la infraestructura.

Una obra que surgió de los reclamos vecinales

La primera etapa del plan fue presentada por el Municipio como una respuesta a demandas históricas de distintos sectores de Viedma. Durante la apertura de sobres de la licitación, Castro había señalado que el pedido por la pavimentación de calles surgía de las reuniones y el trabajo con las juntas vecinales.

En ese momento, el intendente remarcó que la planificación de las cuadras se realizó a partir de las prioridades planteadas por las comunidades y de las posibilidades financieras del Municipio.

El proyecto también fue pensado para mejorar la conectividad hacia establecimientos educativos y de salud, según había explicado durante la presentación el área de Obras Públicas.

Qué sigue para el Plan Municipal de Asfalto

Con el comienzo de la colocación de la carpeta asfáltica, el Municipio anticipó que buscará darle continuidad al programa. Durante la recorrida, Juan Domínguez informó que en la primera semana de diciembre se abrirá una licitación para obras complementarias y que la intención es concretar antes de Navidad el llamado correspondiente a la segunda etapa.

María Eugenia Serra destacó el inicio de las tareas y aseguró que se trata de una obra esperada por los vecinos.

«Estamos muy contentos de empezar con el asfalto propiamente dicho«, expresó la jefa de Gabinete. Agregó que los trabajos representan una decisión de fortalecer la infraestructura urbana y dar respuesta a demandas históricas.

Por su parte, Castro sostuvo que el objetivo es recuperar y sostener la obra pública en la ciudad, a partir de una planificación que permita avanzar progresivamente en la pavimentación de los barrios.

«Esta primera etapa es un paso importante, pero queremos darle continuidad al programa. Nuestra intención es que el asfalto no sea una intervención aislada, sino una política de infraestructura que podamos mantener durante los próximos años», afirmó.