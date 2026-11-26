La Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) propuso declarar la Emergencia Comercial PyME en la provincia ante el deterioro que, según advirtió, atraviesa el comercio tradicional. El planteo apunta a los rubros que registran caídas sostenidas en sus ventas y busca impulsar medidas para sostener la actividad y las fuentes de trabajo.

En el documento, la FEERN describió el escenario como una situación de «parálisis profunda» y señaló que está marcada por la caída del consumo, el aumento de los costos fijos y los cambios en las modalidades de compra. Según el relevamiento presentado por la federación, las ventas registran bajas de entre el 10% y el 30%, dependiendo del rubro.

Desde la federación rionegrina vincularon esta situación con la pérdida del poder adquisitivo de las familias. También señalaron que existen algunas excepciones en actividades relacionadas con proyectos energéticos, aunque aclararon que su comportamiento es puntual y desigual.

Qué pasa con los costos del comercio según la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro

Otro de los puntos que la FEERN puso sobre la mesa es el aumento de los costos de funcionamiento. La entidad advirtió sobre las «subas en tarifas de servicios por encima de la inflación», además de los «incrementos en combustibles, alquileres y otros gastos de operación». También señaló que no hubo una reducción de «la carga impositiva en los niveles nacional, provincial ni municipal».

En particular, la federación cuestionó el peso de Ingresos Brutos sobre la actividad comercial. «La alícuota de Ingresos Brutos (IIBB) que recae sobre el comercio es elevada y opera en cascada a lo largo de toda la cadena comercial», sostuvo.

En esa línea, consideró que se trata de un esquema tributario «pensado para otra época -previa al comercio digital- y para márgenes de rentabilidad que hoy ya no existen». Para la entidad, esta situación convierte al impuesto en «una carga excesiva» para los comercios.

La competencia de las plataformas digitales también apareció entre los factores del diagnóstico. Desde la FEERN señalaron que estas herramientas «ofrecen mejores precios y promociones por volumen y menores costos», una modalidad que, según advirtieron, «relega al comercio local».

Las cuatro medidas que propone la Federación de Entidades Empresariales de Río Negro

La FEERN también advirtió sobre el cierre de empresas en la provincia. Según indicó en el documento, «en Río Negro se contabilizan más de 500 unidades empresariales cerradas en los últimos años». A este escenario sumó «un aumento de embargos, incumplimientos ante ARCA, ruptura de cadenas de pagos y mayor endeudamiento».

Frente a este panorama, la federación planteó cuatro medidas para atender la situación del sector. Entre ellas, propuso «convocar a los actores involucrados para analizar la situación y tomar medidas urgentes» a través de una mesa de trabajo.

En materia tributaria, pidió «reducir la carga tributaria en las actividades comerciales que muestran un deterioro creciente», en referencia a Ingresos Brutos. También propuso «gestionar un freno a los aumentos en las tarifas de los servicios y habilitar líneas de crédito para las empresas atravesadas por esta situación».

El último punto está vinculado con la adaptación de los comercios a las nuevas modalidades de consumo. Para eso, la FEERN planteó «impulsar formación en comercio digital para preparar a los comercios frente a los nuevos desafíos de comercialización».

Como antecedente, la entidad recordó que la provincia declaró emergencias en otras actividades ante situaciones de sequía e inclemencias climáticas, con medidas de alivio para sostener los emprendimientos.