Diego Piquín, director Ejecutivo de la Agencia de Turismo de Río Negro deja el cargo a fines de noviembre. Foto: Gentileza

La Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) definirá que una persona del sector turístico encabece la transición tras la renuncia del director ejecutivo y CEO, Diego Piquín, que se hará efectiva el próximo lunes.

El directorio de la ATUR se reunió ayer en el Parque Tecnológico y Productivo de Bariloche en un encuentro en el que participó el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; la secretaria de Turismo y presidenta de la agencia, Sol Canalda; y autoridades municipales invitadas como los intendentes de El Bolsón, Bruno Pogliano; de San Antonio Oeste, Adrián Casadei; y el secretario de Turismo de Bariloche, Eric Guzmán, en representación del intendente Walter Cortés.

La reunión retomó el cuarto intermedio que se dispuso la semana pasada luego de un encuentro en el que la presidenta no quiso firmar el acta anterior por observaciones. Ese punto sigue sin una definición concreta aunque Canalda admitió que se va a avanzar en la rúbrica con la aclaración de los puntos observados.

Canalda confirmó a Diario RÍO NEGRO que respecto de la operatoria de la ATUR se busca “dar continuidad” con una persona que de manera interina lleve adelante la cuestión ejecutiva, principalmente en el tema de firmas y autorizaciones para dar curso a compromisos pendientes, entre ellos el próximo lanzamiento de la temporada de verano de Las Grutas.

La funcionaria remarcó que se interinato será “hasta que el directorio resuelva de manera definitiva” el nombramiento de un director ejecutivo.

La idea sería que el directorio promueva una figura para suceder a Piquín “por consenso”, sin llegar a un concurso como se realizó el año pasado.

Ayer en Dina Huapi el gobernador Alberto Weretilneck dijo respecto del futuro CEO: “Lo que el sector privado termine definiendo, nosotros vamos a acompañar” y alentó que “se pueda encaminar el funcionamiento” de la agencia, tras la reunión del directorio.

“Sigo defendiendo que para mí la participación del sector privado en la promoción del turismo es algo importante. Creo que de alguna u otra manera tenemos que aportar a eso”, afirmó y recordó que la mayoría del directorio está en manos del sector privado, con diez representantes de las distintas regiones y entidades, y cuatro del Estado, entre ellos la Presidencia.

Este diario consultó a referentes del sector privado, pero no obtuvo respuestas hasta el momento.