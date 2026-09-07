Lo hicieron enojar: el Chino Maidana noqueó a un influencer que lo provocó en una sesión de sparring

El exboxeador argentino está de visita en los Estados Unidos, visitando viejos conocidos del deporte.

De visita por los Estados Unidos, Marcos Maidana sigue haciendo de las suyas. El ex boxeador argentino, que la semana pasada fue noticia tras reencontrarse con un viejo rival, esta vez es viral por haber vuelto a noquear arriba del ring.

El Chino, ex campeón wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), quedó en el centro de la escena luego de protagonizar una intensa sesión de sparring contra el streamer Oblivion, en medio de una transmisión para el canal de streaming Kick.

El influencer de 20 años se tomó en serio el intercambio de golpes con el santafesino, lanzando fuertes combinaciones al rostro y la zona baja. Envalentonado por el clima a su alrededor, el joven conectó fuerte contra el rostro del argentino. ¡Para qué! El Chino, de inmediato, puso las cosas en su lugar…

Lo del Chino Maidana no tiene ningún tipo de sentido.



➢ Comenzó peleando sin casco, mientras Oblivion iba completamente cubierto.

➢ Peleó con camisa y pantalón de vestir.

➢ Tiene 43 años y no está en su prime físico.

➢ Le metieron una bomba que hubiese dormido a varios.

➢… — Mati Mendía (@SoyMatiMendia) September 5, 2026

Tras los golpes que lanzó Oblivion, Maidana se fue encima y respondió con una potente y rápida combinación de golpes. Luego de un duro gancho al hígado, el estadounidense cayó rendido al suelo y allí finalizó el «combate», con Maidana ovacionado y demostrando que, a pesar de sus 43 años, está intacto en sus movimientos.

Más allá del nocaut y la provocación del streamer, el argentino le dio un abrazo una vez que su rival logró ponerse de pie. “Estoy cansado. Le tiré unos golpecitos. Para mí se tiró. Me hizo doler la cabeza, boludo. Los sparring son para jugar, pero yo no hago hace años. Es para aprender. Este me empezó a pegar fuerte. Me agarró en la boca. Me tiraba fuerte el pendejo”, comentó el ex peleador.

El episodio ocurrió en un entrenamiento compartido en el que también estuvieron Bobby Green y Arnold Barboza Jr., quien fue el organizador del evento.